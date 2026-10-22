Рога сайгаков на 180 млн теңге пытались вывезти из Казахстана

На границе Казахстана с Китаем пограничники остановили попытку вывоза крупной партии рогов сайгаков. Стоимость изъятого на черном рынке может достигать 180 млн теңге, сообщили в Комитете национальной безопасности.

Контрабанду выявили 20 октября на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

При проверке пограничники изъяли 620 рогов сайгаков, которые пытались незаконно переправить в Китай.

По предварительной оценке КНБ, стоимость этой партии на черном рынке может составлять около 180 млн теңге.

Материалы по факту попытки незаконного вывоза передадут в уполномоченный орган для принятия процессуального решения.

В КНБ не уточнили, кто пытался вывезти рога, откуда они поступили и были ли задержаны подозреваемые.

Остальные подробности пока не раскрываются. В ведомстве сослались на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, которая ограничивает разглашение данных досудебного расследования.