Двукратный чемпион мира по футболу Криштиану Роналду заявил, что Лионель Месси лучший футболист в истории.

По данным испанского издания Mundo Deportivo, поводом стали выступления Месси на чемпионате мира. В матче группового этапа против Алжира (3:0) он оформил хет-трик. Эти голы позволили аргентинцу сравняться с Мирославом Клозе по количеству мячей на чемпионатах мира – у обоих теперь по 16 голов. Роналду с 15 голами занимает третье место в этом списке.

Роналду отметил, что игра Месси всегда выглядит "историческим и элегантным", и призвал признать его величайшим футболистом всех времён. Он также сказал, что Месси продолжает показывать высокий уровень каждый сезон и на крупных турнирах.

Этот хет-трик стал первым для Месси на чемпионатах мира. Кроме того, он стал самым возрастным автором хет-трика в истории турнира, превзойдя достижение Криштиану Роналду.

38-летний Месси, обладатель восьми "Золотых мячей", стал первым игроком, который сыграл на шести чемпионатах мира.

Сборная Аргентины после победы над Алжиром набрала 3 очка и возглавила группу J. Следующий матч команда проведёт 22 июня против Австрии.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах, оформив хет-трик и фактически в одиночку решил исход матча.

Напомним, чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных в трёх странах – США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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