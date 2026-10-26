Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября

Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной об условиях завершения войны после 4 ноября. Об этом 25 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что рассчитывать на быстрое достижение договорённостей не стоит. По словам Ушакова, первый раунд новых переговоров будет носить предварительный характер. Конкретная дата встречи пока не согласована.

Ранее в качестве возможного места проведения называли Абу-Даби, а ориентировочным сроком — середину ноября. На встрече в Санкт-Петербурге 21 октября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину предложения по мирному урегулированию, подготовленные после консультаций с украинскими и европейскими представителями в Осло. Ушаков заявил, что в них оказалось мало полезного с точки зрения Москвы.

При этом Киев ранее поддержал скорейшее возобновление трёхсторонних переговоров и предложил провести встречу президентов для решения вопросов, которые не удаётся согласовать на уровне делегаций. Предыдущие раунды переговоров России, США и Украины прошли в феврале 2026 года в Женеве и Абу-Даби, однако договориться о прекращении войны сторонам не удалось. Следующую встречу, запланированную на март, отложили на неопределённый срок.

Путин, Трамп и Си могут встретиться в Китае

Ушаков также сообщил о подготовке возможной трёхсторонней встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Саммит запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, однако официальные дата и повестка встречи трёх лидеров пока не утверждены.

Ранее СМИ сообщали, что Путин предложил обсудить условия завершения войны в Украине без участия украинского президента Владимира Зеленского. Трамп допускал возможность участия в саммите, упоминая среди возможных тем ядерное разоружение. Зеленский выступил против обсуждения будущего Украины без участия самой страны.