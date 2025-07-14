14 июля Минобороны Российской Федерации объявило о нанесении ударов по инфраструктуре украинских военных аэродромов и важнейших объектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru. В ходе операции российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

"Задачей воздушных ударов было поражение стратегически важных объектов — включая предприятия по производству боеприпасов и инфраструктуру военных аэродромов. Удары по этим объектам значительно затруднят способности украинских войск", — сообщили в российском ведомстве.

Кроме того, в результате атак были повреждены территориальные центры комплектования Украины, которые по сути выполняют функции местных военкоматов. Также были разрушены склады с боеприпасами, горючим и важными запасами для беспилотников и противокорабельных ракет.

Российские силы также нанесли удары по местам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 140 районах, что, по словам Минобороны РФ, серьезно ослабит оборонные возможности Украины в этих регионах.