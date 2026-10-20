Ряд компаний исключили из Реестра казахстанских товаропроизводителей из-за низких показателей

Обновленный Реестр казахстанских товаропроизводителей работает в штатном режиме. С начала года поступило более 49,9 тыс. заявок, а подтверждение получили 71 865 товарных позиций.

Проверка производителей проводится автоматически по 26 цифровым критериям, включая численность работников, коммунальные расходы, закуп сырья и налоговые отчисления. Система использует алгоритмы машинного обучения, а проверка осуществляется не только при подаче заявки, но и ежеквартально.

По итогам трех кварталов низкие показатели выявили у 21 производителя. Семь компаний исключили из Реестра, поскольку низкие показатели сохранялись у них два квартала подряд.

Министерство продолжит совершенствовать систему проверки, чтобы государственные меры поддержки были доступны отечественным производителям, которые действительно ведут производство и соответствуют установленным требованиям.