Рыбакина удержала первое место в рейтинге WTA, Путинцева поднялась на 13 строчек

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохранила лидерство в мировом рейтинге WTA, а её соотечественница Юлия Путинцева улучшила позицию сразу на 13 строчек.

В активе Рыбакиной 9 196 очков. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко с 7 550 баллами, третьей идёт россиянка Мирра Андреева, набравшая 6 306 очков.

В первую пятёрку также входят американки Джессика Пегула (6 235) и Кори Гауфф (5 974).

Путинцева поднялась на 66-е место, набрав 969 очков. На турнире категории WTA-1000 в Ухане она прошла первый круг, но во втором уступила россиянке Диане Шнайдер.

Среди других представительниц Казахстана Соня Жиенбаева занимает 381-е место, Жибек Куламбаева — 479-е, Аружан Сагандыкова — 678-е, Асылжан Арыстанбекова — 692-е, Екатерина Дмитриченко — 884-е.

В парном рейтинге WTA Анна Данилина сохранила седьмую позицию с 6 135 очками. Лидирует чешка Катержина Синякова (11 260), за ней следуют американка Тейлор Таунсенд (9 415) и бразильянка Луиза Стефани (9 220).