С 1 июля жителей сразу шести городов Казахстана - Шымкента, Усть-Каменогорска, Тараза, Уральска, Караганды, Туркестана - а также области Ұлытау ждут изменения в работе дежурных ЦОНов: они начнут обслуживать граждан по новым адресам, передает BAQ.KZ со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Если вы планируете визит в ближайший Центр обслуживания населения, стоит заранее уточнить актуальное местоположение - полный список новых адресов опубликован в официальной карусели и на сайте корпорации.

График работы остаётся прежним: в будние дни дежурные ЦОНы работают с 09:00 до 20:00, по субботам - с 09:00 до 13:00. СпецЦОНы принимают заявления до 18:00, а выдают готовые документы - до 20:00 (в субботу: приём до 12:00, выдача - до 13:00).

Особенность для Восточно-Казахстанской области: там рабочий день начинается и заканчивается на час раньше, так что жителям региона следует быть особенно внимательными к расписанию.

Гражданам рекомендуется заранее проверять обновлённые адреса и время работы, чтобы избежать неудобств.