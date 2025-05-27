С 1 сентября в Казахстане возможно начнется регулирование численности сайги. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на брифинге Мажилиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В 2003 году численность сайги составляла всего 23 тысячи голов. Благодаря принятым мерам, рекомендациям ученых, зоозащитных организаций, "Охотзоопром" и Комитета лесного хозяйства, мы достигли таких успехов. Сейчас численность сайги составляет 4 миллиона. Что нельзя сказать о других странах обитания. 99% сайги обитает сейчас у нас", - отметил Шарбиев.

Однако столь стремительный рост численности животных вызывает опасения у фермеров: сайга наносит ущерб пастбищам, особенно в регионах с высокой плотностью населения. Вице-министр пояснил, что в советское время регулирование проводилось ежегодно – при численности в 1,2 млн особей изымали до 500 тысяч голов, чтобы сохранить баланс.

"В советское время оптимальная численность для Казахстана с учетом обеспеченности в зимний период подножным кормом составляла порядка 800-900 тысяч особей. В советское время каждый год проходило регулирование – изымали по 300 тысяч особей", - сказал он.

По словам Шарбиева, регулирование будет проводиться в строго определенные сроки – с 1 сентября по 30 мая, когда детеныши уже подросли. Сейчас Министерство совместно с акиматами, "Охотзоопром" и фермерами отгоняет стада от посевов.

Также рассматривается вопрос об ограниченной охоте – только на территории охотничьих хозяйств, где сайга официально учтена. По предварительным данным, охотники готовы изъять не более 5 тысяч особей.

"Вышли с предложением. У нас есть две ассоциации охотхозяйств, куда ходят все охотничьи хозяйства. Разрешается охота в пределах популяции, где в каких охотхозяйствах водится эта сайга. Эти охотхозяйства провели, по правилам они проводят учет в осенью, подтвердили количество, которое у них обычно обитает, и им доведена, соответственно, норма. И по предварительным данным они изучили все охотхозяйства, они могут и готовы изъять не более 5 тысяч голов сайгаков", - сказал вице-министр.

Окончательное решение о начале регулирования будет принято после заключения научного совета. Ожидается, что рекомендации поступят уже на этой или следующей неделе.