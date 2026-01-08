С 1 января 2026 года в Казахстане начали действовать новые размеры административных штрафов. В соответствии с законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы месячный расчётный показатель (МРП) увеличен до 4 325 тенге, поэтому суммы штрафов также выросли, передает BAQ.KZ.

За курение в местах общего пользования предусмотрен штраф 64 875 тенге (15 МРП) при первом нарушении. При повторном нарушении штраф составит 86 500 тенге (20 МРП).

За мусор и захламление в жилом доме предусмотрен штраф 43 250 тенге (10 МРП) в первый раз и 86 500 тенге (20 МРП) при повторном нарушении.

За распитие алкогольных напитков в подъезде или на территории жилого дома предусмотрен штраф 21 625 тенге (5 МРП) при первом нарушении. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 43 250 тенге (10 МРП).

За нарушение правил выгула и содержания собак предусмотрен штраф 43 250 тенге (10 МРП) при первом нарушении. При повторном нарушении штраф составит 86 500 тенге (20 МРП).

За ночлег в подъезде может быть назначен штраф до 86 500 тенге (до 20 МРП) либо административный арест.

За кормление бездомных животных и птиц предусмотрен штраф 86 500 тенге (20 МРП) при первом нарушении. При повторном нарушении сумма увеличивается до 129 750 тенге (30 МРП).

Ранее в Минфинее сообщили о том, что штрафы за непредоставление налоговой отчетности отменяются в Казахстане.