С 2019 года экономика Казахстана выросла почти на 30% – Президент
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Экономика Казахстана с 2019 года выросла почти на 30%, а валовой внутренний продукт страны приближается к 350 млрд долларов. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в выступлении, посвящённом Дню Республики, передаёт BAQ.KZ.
Президент отметил, что за последние годы Казахстан добился заметных результатов в развитии экономики. ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов, а по общему объёму экономики страна, по словам главы государства, занимает второе место среди государств СНГ.
«С 2019 года рост нашей экономики составил около 30%. Объем ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов.
В рамках проекта «Национальный фонд – детям» на счета 7 миллионов детей было перечислено 2,5 млрд долларов.
В прошлом году было введено в строй более 20 млн квадратных метров жилья. Это невиданный ранее показатель.
Средняя продолжительность жизни приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, Казахстан по этому показателю лидирует в нашем регионе».
Одним из важных показателей Президент назвал развитие малого и среднего бизнеса. Его доля в ВВП достигла 40%, а в этом секторе сегодня работает почти половина трудоспособного населения страны.
Продолжает развиваться и промышленность. Казахстан расширил производство железнодорожной техники – от рельсов и шпал до вагонов и электровозов. Ежегодно в стране выпускают более 150 тысяч легковых и грузовых автомобилей.
Отдельно Токаев остановился на привлечении иностранных инвестиций.
«Поступательному прогрессу страны способствуют масштабные иностранные инвестиции.
За последние семь лет объем привлеченных средств достиг 155 млрд долларов.
Участие в международных мероприятиях высшего уровня и посещение различных стран, помимо укрепления политической репутации Казахстана, приносят также огромную практическую пользу.
Показательно, что с начала года подписано 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов».
Глава государства также подчеркнул, что Казахстан укрепляет позиции транспортно-логистического центра Евразии. За семь лет в стране построили и отремонтировали десятки тысяч километров автомобильных и железных дорог, продолжается модернизация аэропортов, вокзалов и приграничной инфраструктуры.
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