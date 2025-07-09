Саксаул против пыли: на дне Арала продолжают восстанавливать жизнь
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На осушенном дне Аральского моря продолжается масштабная работа по восстановлению растительности, сообщает BAQ.KZ. В регионе, где десятилетиями бушуют пыльные бури и нарастают последствия опустынивания, лесомелиорация остаётся одним из ключевых инструментов в борьбе с экологическим бедствием.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев с рабочей поездкой посетил город Казалинск в Кызылординской области, где функционирует лесной питомник площадью 33 гектара. Из них 10 гектаров уже засеяны семенами саксаула — растения, способного расти в экстремальных условиях. Здесь планируют вырастить до трех миллионов сеянцев, которые в дальнейшем высадят на участках бывшего морского дна.
Фото: пресс-служба Минэкологии
Создание данного питомника позволит выращивать более адаптированный к аридным условиям посадочный материал и сократить расходы на транспортировку. Площадь питомника будет составлять 15 га производственная мощность 1,5 млн штук сеянцев в год, - сообщили в пресс-службе Минэкологии.
Помимо высадки саксаула, строится новый питомник прямо на осушенном дне Арала. Ведутся буровые работы: скважина обеспечит полив, завезены модульные контейнеры для персонала. Производственная мощность будущего питомника составит до 1,5 миллиона сеянцев в год, а его расположение рядом с зонами посадки позволит снизить логистические издержки и улучшить адаптацию растений.
Фото: пресс-служба Минэкологии
Для долгосрочной защиты молодых лесов рассматривается идея создания государственного природного резервата "Арал орманы" на базе существующего Аральского лесхоза. Придание территории статуса особо охраняемой зоны поможет сохранить и развить уже высаженные участки.
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