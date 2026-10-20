Саксаул высадят на дне Арала: в Приаралье съехались волонтеры из трех стран

Волонтерская неделя GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026 стартовала в Кызылорде. Ее участники в ближайшие дни отправятся в Приаралье, а 22 октября выйдут на высохшее дно Аральского моря, чтобы высадить саксаул, передает BAQ.KZ.

К проекту присоединились 100 волонтеров из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также более 500 студентов и молодых добровольцев Кызылординской области.

Первой акцией стала посадка деревьев в Президентском парке Кызылорды. После этого участники познакомились с городом – посетили Ботанический сад, областной историко-краеведческий музей и стадион «Кайсар Арена».

Основная часть программы пройдет в Аральском районе. По дороге волонтеры посетят мемориальный комплекс Коркыт ата, а затем отправятся в Камыстыбасский сельский округ.

Что будут делать в Приаралье

21 октября участники обсудят экологические проекты и развитие волонтерства, а также высадят деревья на территории оздоровительного лагеря «Камбаш».

Главная экологическая акция запланирована на 22 октября. Волонтеры будут высаживать саксаул непосредственно на высохшем дне Аральского моря.

Такие посадки призваны помочь озеленению территории и восстановлению природной среды Приаралья.

23 октября участники познакомятся с Аральским районом, посетят музей рыбаков, Дом литературы имени Абдижамила Нурпеисова и центр «Руханият». Там же пройдет ярмарка рыбной продукции, изделий ремесленников и товаров местных предпринимателей.

Завершится международная волонтерская неделя итоговой встречей в Аральске.

Инициатива проводится в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития, провозглашенного ООН.