Самолет из Тель-Авива в Вену экстренно сел в Софии после угрозы взрыва
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Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Тель-Авива в Вену, вечером 18 октября совершил экстренную посадку в Софии после сообщения о бомбе. К борту направили военные истребители МиГ-29, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Болгарское национальное телевидение BNT.
На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. По предварительным данным, об угрозе сообщил один из членов экипажа.
После получения сигнала в воздух подняли истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Болгарии. Они сопровождали Airbus A320 до посадки в аэропорту Софии.
Для проверки сообщения о бомбе был создан оперативный штаб. К работе подключились ответственные ведомства.
Как сообщили BNT в Министерстве транспорта Болгарии, самолет смог продолжить полет. Он вылетел из аэропорта имени Васила Левского незадолго до 03:00 19 октября.
Обстоятельства угрозы выясняются. Название авиакомпании в опубликованных сообщениях не уточняется.
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