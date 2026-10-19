Самолет из Тель-Авива в Вену экстренно сел в Софии после угрозы взрыва

Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Тель-Авива в Вену, вечером 18 октября совершил экстренную посадку в Софии после сообщения о бомбе. К борту направили военные истребители МиГ-29, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Болгарское национальное телевидение BNT.

На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. По предварительным данным, об угрозе сообщил один из членов экипажа.

После получения сигнала в воздух подняли истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Болгарии. Они сопровождали Airbus A320 до посадки в аэропорту Софии.

Для проверки сообщения о бомбе был создан оперативный штаб. К работе подключились ответственные ведомства.

Как сообщили BNT в Министерстве транспорта Болгарии, самолет смог продолжить полет. Он вылетел из аэропорта имени Васила Левского незадолго до 03:00 19 октября.

Обстоятельства угрозы выясняются. Название авиакомпании в опубликованных сообщениях не уточняется.