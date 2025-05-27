В Мажилисе началось расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, на котором обсуждают вопросы, касающиеся популяции сайгаков. Аграрии Западно-Казахстанской области заявили о критической ситуации. По словам руководителя крестьянского хозяйства "Мукадес", депутата областного маслихата Акылбека Сагитова, популяция степных антилоп стремительно растет и уже поставила под угрозу существование сельского хозяйства в регионе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Если в 2023 году численность сайгаков составляла 1,62 миллиона голов, то в 2024-м она достигла 2,3 миллиона. Сейчас, по словам Сагитова, поголовье, по предварительным оценкам, превысило 4 миллиона.

"Семь районов ЗКО превратились в сплошной ареал обитания сайгаков. Из них пять занимаются животноводством, где сосредоточено 75% поголовья крупного рогатого скота области, два района – земледелием. Сайгаки вытесняют скот с пастбищ, уничтожают посевы. Люди теряют единственный источник дохода", - заявил депутат.

По его словам, убытки несут не только крестьянские хозяйства, но и жители приграничных сел, где альтернативных источников заработка нет. Особенно пострадали те, кто занимается разведением племенного скота – именно в ЗКО сосредоточено 40% мясного племенного поголовья страны.

В 2024 году власти уже были вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию в четырех районах области. Из областного бюджета на поддержку выделили 4,2 миллиарда тенге, из них 531 миллион – сельским жителям на приобретение сена и кормов. Однако этих мер оказалось недостаточно.

"Если ситуация не изменится, в этом году нам понадобится уже 12 миллиардов тенге, и это только на компенсацию 30% ущерба. Сайгаки пасутся вместе с домашним скотом, что ухудшает эпизоотическую обстановку и увеличивает риски распространения заболеваний", – подчеркнул Сагитов.

Аграрии требуют от властей срочных решений, включая возможное регулирование численности сайгаков, создание загонных пастбищ и введение системы компенсаций. Без действенных мер, уверены сельхозники, регион рискует столкнуться с масштабным экономическим и социальным кризисом.