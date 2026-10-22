ИИ нашел опасные уязвимости в PHP: в Европе начали отключать государственные сайты

В Европе начали массово отключать государственные сайты, интернет-ресурсы больниц и другие онлайн-сервисы. Причиной стали две критические уязвимости в языке программирования PHP, на котором работают около 70% сайтов в интернете. Найти опасные ошибки в программном коде исследователям помог искусственный интеллект.

Как сообщает Reuters, 21 октября профилактические отключения затронули Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Финляндию и Чехию. Владельцам сайтов рекомендовали срочно установить защитные обновления, а при невозможности сделать это сразу временно прекратить работу ресурсов.

Как искусственный интеллект помог выявить угрозу

Обнаруженные уязвимости получили общее название PHP2Shell. Они позволяют злоумышленникам при определенных условиях получить доступ к серверу без авторизации, выполнить на нем вредоносный код и похитить конфиденциальные данные.

По данным Euronews, одна из уязвимостей была выявлена еще в августе компанией Calif, занимающейся кибербезопасностью. Исследование проводилось при финансовой поддержке OpenAI.

В OpenAI подтвердили, что специалисты Calif обнаружили критическую ошибку с помощью модели искусственного интеллекта GPT-5.6 Sol в рамках исследовательской программы Patch the Planet.

Независимо от них специалисты компании Wiz, принадлежащей Google, выявили обе уязвимости. В своей работе исследователи Wiz задействовали несколько моделей искусственного интеллекта, включая Gemini 4 Argon и GPT-5.6 Sol.

Обе проблемы получили оценку 9,2 балла из 10 по международной шкале критичности CVSS.

Исследователи установили, что ошибки присутствовали в программном коде PHP на протяжении многих лет. При этом современные ИИ-модели помогли разобраться в сложных механизмах их эксплуатации.

Уязвимости затрагивают в том числе серверы, на которых работают сайты с системами управления контентом WordPress, Drupal и Joomla.

Почему пришлось срочно отключать сайты

Первоначально специалисты намеревались сохранить сведения об уязвимостях в тайне до подготовки исправлений. Но информация стала публичной раньше запланированного срока.

Это заставило разработчиков ускорить выпуск обновлений, а государственные структуры и компании начали отключать потенциально уязвимые системы.

21 октября команда PHP выпустила экстренные исправления.

Обновления доступны для версий PHP 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5. Более старые версии, официальная поддержка которых прекращена, требуют отдельного внимания администраторов.

Национальное агентство безопасности США рекомендовало организациям, которые не могут оперативно установить исправления, временно отключить уязвимые ресурсы от интернета.

Какие сайты перестали работать

В Германии федеральный IT-провайдер ITZBund временно отключил несколько правительственных сайтов. В Министерстве цифровизации подчеркнули, что мера носит профилактический характер. Подтвержденных инцидентов информационной безопасности не было.

Во Франции Министерство внутренних дел временно приостановило работу сайтов префектур.

В Бельгии Министерство иностранных дел отключило свои интернет-ресурсы после сообщений о кибератаках с эксплуатацией уязвимостей PHP. При этом национальный центр кибербезопасности не зафиксировал нападений на бельгийские сайты.

В Нидерландах ограничения затронули государственный портал Overheid.nl, сайт порта Роттердама, интернет-ресурсы национальной футбольной ассоциации KNVB, пяти крупнейших политических партий и ряда больниц.

В Финляндии государственный IT-центр Valtori приостановил работу публичных правительственных веб-сервисов. В организации подчеркнули, что признаков взлома или утечки данных не выявлено.

В Чехии правительственный сайт отключили вечером 21 октября по рекомендации национального ведомства кибербезопасности. Власти сообщили, что доступ восстановят после установки исправлений.

Что произошло с Википедией

Проблема затронула и Wikimedia Foundation, управляющий онлайн-энциклопедией Wikipedia.

Фонд сообщил, что устраняет уязвимости в системах, работающих на PHP. Часть вспомогательных сервисов была временно отключена, чтобы специалисты могли безопасно установить обновления.

Организация предупредила пользователей о возможных перебоях в работе отдельных систем.

Попытки атак начались еще до публикации информации

Пока разработчики готовили исправления, специалисты по кибербезопасности начали фиксировать попытки эксплуатации уязвимостей.

Подразделение Amazon Threat Intelligence установило, что подозрительная активность наблюдалась еще 17 октября, за четыре дня до публичного раскрытия информации.

Попытки атак были выявлены в специальной сети MadPot, предназначенной для обнаружения и изучения действий злоумышленников.

21 октября специалисты Amazon зарегистрировали новые попытки эксплуатации уязвимостей, в том числе с адресов, связанных с сервисами анонимизации.

При этом обнаружение попыток атак не означает, что злоумышленникам удалось получить доступ к данным всех затронутых организаций.

Что это означает для пользователей

PHP работает на стороне серверов и отвечает за выполнение многих функций сайтов. Поэтому обычный пользователь может даже не знать, что посещаемый им ресурс работает на этом языке программирования.

Если сайт временно недоступен, причиной может быть профилактическое отключение на время установки обновлений. Само по себе это не говорит о взломе или утечке персональных данных.

В Великобритании Национальный центр кибербезопасности призвал организации проверить свои PHP-системы, установить исправления и внимательнее отслеживать подозрительную активность.

Для владельцев сайтов обновление программного обеспечения остается основной мерой защиты от выявленных уязвимостей.