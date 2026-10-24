Сборная Казахстана завоевала бронзу в командном турнире по пара пауэрлифтингу
24 Октября 2026, 03:05
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24 Октября 2026, 03:0524 Октября 2026, 03:05
198Фото: Министерство туризма и спорта РК
Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по пара пауэрлифтингу. Выступление состоялось 23 октября.
В составе национальной команды выступили Давид Дегтярёв, Ерболат Карибай и Станислав Шакиев. Казахстанские спортсмены показали результат 412,09 по коэффициенту.
Первое место заняла сборная Китая с результатом 379,21. Серебряными призёрами стали спортсмены Ирака, однако их результат в опубликованной информации не указан.
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