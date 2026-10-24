  • Главная
  • Новости
  • Сборная Казахстана завоевала бронзу в командном турнире по пара пауэрлифтингу

Сборная Казахстана завоевала бронзу в командном турнире по пара пауэрлифтингу

24 Октября 2026, 03:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК 24 Октября 2026, 03:05
24 Октября 2026, 03:05
198
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по пара пауэрлифтингу. Выступление состоялось 23 октября.

В составе национальной команды выступили Давид Дегтярёв, Ерболат Карибай и Станислав Шакиев. Казахстанские спортсмены показали результат 412,09 по коэффициенту.

Первое место заняла сборная Китая с результатом 379,21. Серебряными призёрами стали спортсмены Ирака, однако их результат в опубликованной информации не указан.
 
 

Самое читаемое

Наверх