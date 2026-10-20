Сбой Google Cloud парализовал работу банков и сервисов по всей Европе

Сбой в дата-центре Google Cloud в Лондоне нарушил работу банковских приложений, онлайн-платформ и других цифровых сервисов в нескольких европейских странах. Среди пострадавших оказался онлайн-банк Revolut. Позже Google сообщил о восстановлении работы большинства сервисов, однако отдельные перебои сохранялись.

Проблемы начались утром во вторник в европейском регионе Google Cloud europe-west2, расположенном в Лондоне. Компания связала сбой с инцидентом в системе электроснабжения. Перебои затронули клиентов Revolut в Великобритании, на Мальте, в Германии, Литве и Латвии. Пользователи сообщали о проблемах с оплатой и доступом к приложению.

Сбои также наблюдались в работе британских Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland и HSBC. Проблемы возникли у курьерской службы DPD, а также у платформы для проведения судебных заседаний по видеосвязи. В Германии пользователи ING жаловались на трудности со входом в приложение, а в Италии и Испании фиксировались перебои в работе Booking.com.

В Revolut заявили, что техническая команда работает над устранением неполадок. Позже компания заверила пользователей, что их финансовые средства и личные данные находятся в безопасности. Около 14:00 по Гринвичу Google сообщил, что работа большинства сервисов восстанавливается. При этом компания предупредила, что у некоторых клиентов могут сохраняться отдельные проблемы.

Сбои в работе крупных облачных платформ способны затрагивать множество независимых сервисов, поскольку те используют общую инфраструктуру. В октябре 2025 года масштабные перебои в Amazon Web Services привели к недоступности более тысячи сайтов и приложений, включая Slack, Zoom и Roblox.

Нынешний инцидент вновь показал, насколько работа цифровых сервисов зависит от физической инфраструктуры, в том числе электроснабжения дата-центров.