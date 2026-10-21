Считали вымершим: в Индонезии нашли ядовитого толстого лори, которого ученые не видели почти 100 лет
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Банкский толстый лори, небольшой ядовитый примат, официально считался, возможно, вымершим. В последний раз ученые описывали его в начале 1930-х годов. Теперь выяснилось, что он жив. На индонезийском острове Банка спасатели животных за последние годы нашли больше 90 таких зверьков, сообщает Reuters.
О находке рассказали в новом исследовании в научном журнале Spixiana.
«Банкский толстый лори все еще жив», – сказал один из авторов работы Тимон Глав, аспирант венского зоопарка Haus des Meeres Aqua Terra Zoo.
90 зверьков за десять лет
С 2015 по 2025 год индонезийский центр спасения диких животных Alobi задокументировал больше 90 банкских лори в разных частях острова. Многих находили в домах, садах, на плантациях и дорогах. Другие сильно пострадали, чаще всего от электрических проводов, и несколько животных погибли, несмотря на лечение. После выздоровления 86 лори выпустили обратно в природу.
То, что зверьков находили в разных местах, по словам Глава, показывает, что вид выжил сразу в нескольких районах острова. И это несмотря на то, что его леса десятилетиями уничтожали ради добычи олова и плантаций масличной пальмы.
«Меня особенно поражает, что такой харизматичный и необычный примат почти сто лет почти не привлекал внимания ученых. Его повторное открытие дает надежду, что и другие виды, которых считают вымершими, могут выживать там, куда ученые не заглядывали десятилетиями. Ведь до Банки всего около часа лета от Джакарты, одного из крупнейших городов мира», – сказал Глав.
Ядовитый укус
Банкский толстый лори это небольшой ночной примат с рыжевато-коричневой шерстью, яркими отметинами на мордочке и большими глазами. Двигается он по деревьям медленно и осторожно, совсем не так, как обезьяны или лемуры. По родству он ближе к лемурам Мадагаскара и африканским галаго, чем к обезьянам и людям.
Как и все толстые лори, он ядовит, а это редкость среди млекопитающих. Яд выделяют особые железы возле локтей. Когда зверьку угрожают, он поднимает лапы, слизывает выделения и смешивает их со слюной, а потом кусает.
«Яд может вызывать у людей тяжелые аллергические реакции, вплоть до опасных для жизни. Исследования других видов толстых лори говорят о том, что яд в основном нужен в стычках с сородичами, хотя он может защищать и от хищников и паразитов», – пояснил Глав.
Питается лори, скорее всего, насекомыми, смолой деревьев, нектаром и растениями. У него есть «зубной гребень» из выступающих вперед нижних зубов. Им он чистит шерсть, процарапывает кору, добираясь до смолы, и кусает. А под основным языком у лори есть второй, которым он чистит этот гребень.
Вид на грани
В 2020 году Международный союз охраны природы признал банкского толстого лори видом на грани исчезновения и, возможно, вымершим. Природоохранная организация Re:wild внесла его в список «потерянных приматов».
Теперь, по словам Глава, главное это защитить оставшиеся леса на Банке от добычи олова и новых плантаций, а заодно провести полевые исследования и понять, где и сколько зверьков осталось.
«Каждый вид это результат миллионов лет эволюции и часть сложной экологической сети. Потерять банкского толстого лори значило бы потерять что-то по-настоящему незаменимое», – сказал ученый.
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