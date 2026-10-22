Сделка Трампа и Путина по дизелю не спасет рынок от роста цен — Reuters

Договорённость президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизеля на мировой рынок вряд ли приведёт к заметному снижению цен. Обещанных объёмов недостаточно, а возможности России нарастить производство ограничены, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Ранее Трамп заявил, что Россия поставит 300 тысяч тонн дизеля в октябре, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем дополнительно один миллион тонн. Однако эксперты сомневаются, что Москва сможет выполнить эти планы из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов после атак Украины и сложностей с танкерными перевозками.

По оценке аналитической компании Kpler, первая партия в 300 тысяч тонн обеспечит около 73 тысяч баррелей в сутки, если распределить её на месяц. Для заметного снижения мировых цен необходимо около 400 тысяч баррелей в сутки. В компании Baringa считают, что потребуется ещё больше — около 850 тысяч баррелей.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля отправится в США 22 октября. По его словам, на экспорт направят излишки топлива, поэтому поставки не должны повлиять на внутренний рынок.

Путин ранее утверждал, что после объявления о сделке мировые цены на дизель упали на 5–6%. Однако данные биржи ICE показывают другую динамику: 12 октября тонна дизеля стоила около 1 408 долларов, а 20 октября — уже 1 449,5 доллара.