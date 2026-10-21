Селена Гомес призналась, что вейпы навсегда изменили ее голос

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала, что вейпы с никотином необратимо изменили ее голос. Так 34-летняя звезда ответила на многолетние разговоры о том, что ее голос стал звучать иначе. Видео она выложила в сторис Instagram в воскресенье, 18 октября, сообщает CBC News.

«Я не смогу изменить свой голос. Я очень много парила никотин», – сказала Гомес.

Певица призналась, что бросить было тяжело, и обратилась к тем, кто сейчас парит или только собирается попробовать.

«Никотин так сложно бросить, и я просто хотела сказать, если вы через это проходите или даже только пробуете парить, оно того не стоит. Это так глупо, и это изменило мой голос», – сказала она.

А потом с улыбкой добавила:

«Так что если вам не нравится слушать мой голос, это совершенно понятно. Я не против. Просто не слушайте его».

Когда она начала парить и как долго это продолжалось, Гомес не уточнила. По ее словам, сейчас она уже бросила.

«Я бросила и очень надеюсь, что смогу держаться дальше. Это правда тяжело. Но я знаю, что если вы через что-то проходите, вы тоже справитесь», – сказала певица.

Раньше Гомес связывала изменения голоса с другими причинами. Певица открыто говорила о своем здоровье, в 2015 году она рассказала, что у нее волчанка, аутоиммунная болезнь, а в 2017 году ей пересадили почку. Год назад в прямом эфире в Instagram она объясняла, что у нее иногда «опухает горло изнутри».

Врачи говорят, что вред вейпов не ограничивается никотином. Профессор медицины Университета Альберты Дилини Ветанаягам объяснила CBC News, что крупных клинических исследований влияния вейпов именно на голосовые связки пока нет. Но множество химических веществ в паре, не только никотин, могут влиять на верхние и нижние дыхательные пути, в том числе на голосовые связки.

«Наши дыхательные пути созданы для того, чтобы дышать, а не для того, чтобы в них попадали все эти посторонние вещества», – сказала она.

По словам эксперта, хорошо, что Гомес подняла эту тему, ведь многие считают вейпы безопасными.