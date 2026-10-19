Семей готовится принять гостей из Татарстана на международном Сабантуе
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В июне 2027 года Семей станет площадкой XVII Республиканского международного праздника «Сабантуй». В программу планируют включить культурные мероприятия и встречи, посвященные развитию экономического сотрудничества между областью Абай и Татарстаном.
Предстоящий праздник обсудили аким области Абай Берик Уали и представители Конгресса татар и башкир Казахстана.
Во встрече участвовали заместитель председателя Всемирного конгресса татар «Милли Шура», председатель Конгресса татар и башкир Казахстана Тауфик Каримов и представитель организации Рафаэль Хазипов.
Сабантуй занимает особое место в культуре татарского и башкирского народов. Праздник объединяет людей разных поколений и помогает сохранять национальные традиции.
В области Абай проживают около 12 тысяч татар. В регионе действуют этнокультурные объединения, которые занимаются сохранением языка, культуры и традиций.
Как сообщили в областном акимате, проведение Сабантуя в Семее рассматривают и как возможность расширить связи с Татарстаном. Помимо праздничных мероприятий, стороны намерены уделить внимание экономическому сотрудничеству.
Точную дату проведения и подробную программу объявят позднее.
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