«Сейчас не время для протестов»: Макрон анонсировал запрет демонстраций

Во Франции власти намерены временно запретить массовые демонстрации на фоне беспорядков. Исключение сделают для акций, организованных профсоюзами. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передаёт BAQ.KZ.

По словам французского лидера, сейчас стране необходимо вернуться к спокойствию.

«Сейчас не время для протестов. Нам всем нужно возвращение к спокойствию», – заявил Макрон.

Президент также обвинил в беспорядках леворадикальные группировки. По его мнению, их действия направлены против государственных институтов.

«Их цель – уничтожить республику», – сказал он.

Макрон сообщил, что в связи с беспорядками во Франции задержали несколько тысяч человек.

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron à l'issue du Conseil de sécurité. https://t.co/TcVk17g7S2 — Élysée (@Elysee) October 22, 2026

Ограничения, по его словам, коснутся демонстраций, запланированных на ближайшие дни. При этом профсоюзные акции останутся разрешёнными.

Точные сроки действия запрета пока не уточняются.