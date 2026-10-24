Шапан, кожаная куртка и встреча с Токаевым: как прошёл визит главы NVIDIA в Казахстан

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг посетил Казахстан, где ознакомился с развитием национальной экосистемы искусственного интеллекта, обсудил перспективы технологического сотрудничества и встретился с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе визита предпринимателю надели казахский шапан, а также подарили кожаную куртку с его автографом. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

В Астане Дженсен Хуанг побывал в международном центре искусственного интеллекта alem.ai, где встретился с представителями технологической отрасли. Во время посещения центра главе NVIDIA на плечи накинули традиционный казахский шапан.

Кроме того, Хуанг оставил автограф на видеокарте NVIDIA RIVA TNT 1998 года. Она станет частью экспозиции Музея сингулярности, посвящённого истории и развитию искусственного интеллекта.

Ещё одним запоминающимся эпизодом визита стал подарок от председателя правления «Казахтелекома» Багдата Мусина. Он вручил главе NVIDIA чёрную кожаную куртку ручной работы. Хуанг оставил на ней автограф с надписью To Kazakhstan — «Казахстану», после чего предложил оставить подарок в стране.

В ходе визита предприниматель также высказался о перспективах Казахстана в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, страна может стать международным центром Physical AI — направления, которое объединяет искусственный интеллект, робототехнику и автономные системы, взаимодействующие с физическим миром.

Для развития этой отрасли необходимы энергетические ресурсы, вычислительная инфраструктура и квалифицированные специалисты. Эти факторы, по словам Хуанга, могут стать основой для укрепления позиций Казахстана в глобальной индустрии искусственного интеллекта.

Отдельно глава NVIDIA встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Акорде. Стороны обсудили перспективы сотрудничества с компанией и дальнейшее развитие национальной экосистемы ИИ. Особое внимание уделили возможностям страны в области высокопроизводительных вычислений и внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли экономики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Дженсена Хуанга орденом «Достық» I степени за вклад в развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

Визит стал поводом для обсуждения дальнейшего технологического сотрудничества, развития вычислительных мощностей и подготовки специалистов, которые будут работать над созданием и внедрением ИИ-решений.