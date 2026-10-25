Шайдоров остался за пределами тройки лидеров на Гран-при во Франции

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров набрал 80,25 балла и занял промежуточное четвёртое место после короткой программы на первом этапе Гран-при сезона-2026/27 в Анже (Франция), сообщает Olympic.kz. В соревнованиях участвуют 12 фигуристов.

Лидирует француз Адам Сяо Хим Фа с результатом 102,46 балла. Второе место занимает эстонец Александр Селевко (85,49), третье — представитель Южной Кореи Минкю Со (83,83). Произвольная программа состоится 25 октября. По её итогам определятся победители этапа.