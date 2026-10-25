Шайдоров остался за пределами тройки лидеров на Гран-при во Франции
25 Октября 2026, 05:26
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25 Октября 2026, 05:2625 Октября 2026, 05:26
262Фото: Olympic.kz
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров набрал 80,25 балла и занял промежуточное четвёртое место после короткой программы на первом этапе Гран-при сезона-2026/27 в Анже (Франция), сообщает Olympic.kz. В соревнованиях участвуют 12 фигуристов.
Лидирует француз Адам Сяо Хим Фа с результатом 102,46 балла. Второе место занимает эстонец Александр Селевко (85,49), третье — представитель Южной Кореи Минкю Со (83,83). Произвольная программа состоится 25 октября. По её итогам определятся победители этапа.
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