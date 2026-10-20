Шторм «Адам» в Испании унес жизни четырех человек

Четыре человека погибли в испанском автономном сообществе Валенсия в результате шторма «Адам» и проливных дождей.

Ранее сообщалось о двух погибших. Из-за сильных осадков реки выходят из берегов, а некоторые жители оказываются заблокированы на крышах домов.

По данным испанских СМИ, Гражданская гвардия провела 58 спасательных операций в Валенсии и ещё 37 — в Аликанте. В общей сложности эвакуировали около 2 100 человек: 100 жителей города Хавеа и 2 000 человек из Оливы. В поисково-спасательных работах задействованы вертолёты.

Из-за опасных погодных условий в регионе объявили красный уровень опасности. Около 100 тысяч учеников остались без очных занятий.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что экстренные службы продолжают спасать людей в труднодоступных районах. Он призвал жителей отказаться от поездок и оставаться на верхних этажах зданий.

По прогнозам метеорологов, интенсивность осадков может достигать 60–90 мм в час и 200–300 мм за 12 часов. Не исключается распространение непогоды на соседние районы.