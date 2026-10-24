Шторм нарушил авиасообщение в Нидерландах: отменены более 40 рейсов
Авиакомпания KLM отменила 42 рейса на 23 и 24 октября. Ещё десятки рейсов задерживаются на два часа и более.
24 Октября 2026, 04:08
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24 Октября 2026, 04:0824 Октября 2026, 04:08
221Фото: Pixabay.com
В Нидерландах из-за сильного шторма «Остин», сопровождающегося ливнями и порывистым ветром, отменили более 40 авиарейсов.
По данным Reuters, нидерландская авиакомпания KLM отменила 20 рейсов, запланированных на 23 октября, и ещё 22 рейса на 24 октября. Ограничения затронули вылеты и прилёты в амстердамском аэропорту Схипхол.
В частности, 23 октября отменили рейсы из Амстердама в Женеву, Лондон и Берген. Также не состоялись рейсы в Амстердам из Варшавы, Бирмингема и Лиона.
Кроме того, десятки рейсов различных авиакомпаний задерживаются на два часа и более.
При этом пресс-служба аэропорта Схипхол сообщила агентству ANP, что на данный момент влияние непогоды на работу воздушной гавани остаётся ограниченным.
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