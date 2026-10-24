Шторм «Остин» в Бельгии травмировал четырех человек и нарушил движение транспорта
Порывы ветра достигали 110 км/ч.
24 Октября 2026, 01:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 Октября 2026, 01:2524 Октября 2026, 01:25
182Фото: DH
В Бельгии четыре человека получили травмы из-за шторма «Остин», который обрушился на страну во второй половине дня 23 октября.
По данным газеты DH, люди пострадали в результате падения деревьев и веток. Сильный ветер также повалил деревья и повредил различные конструкции, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.
Наиболее серьёзные нарушения зафиксировали в движении трамваев. Кроме того, значительные задержки возникли на пригородных железнодорожных маршрутах.
Шторм охватил всю территорию Бельгии. Скорость порывов ветра достигала 110 км/ч, непогода сопровождалась сильными ливнями.
Самое читаемое
- В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Скидки до 50% запустили в магазинах Казахстана ко Дню Республики
- Глава КМГ прокомментировал сообщения о задержаниях на «Озенмунайгазе»
- 10 тонн семян: зачем в Алматинской области выращивают саксаул
- Серебро и бронза для Казахстана: наши параатлеты отличились в Японии