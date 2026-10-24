В Бельгии четыре человека получили травмы из-за шторма «Остин», который обрушился на страну во второй половине дня 23 октября.

По данным газеты DH, люди пострадали в результате падения деревьев и веток. Сильный ветер также повалил деревья и повредил различные конструкции, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Наиболее серьёзные нарушения зафиксировали в движении трамваев. Кроме того, значительные задержки возникли на пригородных железнодорожных маршрутах.

Шторм охватил всю территорию Бельгии. Скорость порывов ветра достигала 110 км/ч, непогода сопровождалась сильными ливнями.



