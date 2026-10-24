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Шторм «Остин» в Бельгии травмировал четырех человек и нарушил движение транспорта

Порывы ветра достигали 110 км/ч.

24 Октября 2026, 01:25
АВТОР
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DH 24 Октября 2026, 01:25
24 Октября 2026, 01:25
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Фото: DH

В Бельгии четыре человека получили травмы из-за шторма «Остин», который обрушился на страну во второй половине дня 23 октября. 

По данным газеты DH, люди пострадали в результате падения деревьев и веток. Сильный ветер также повалил деревья и повредил различные конструкции, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Наиболее серьёзные нарушения зафиксировали в движении трамваев. Кроме того, значительные задержки возникли на пригородных железнодорожных маршрутах.

Шторм охватил всю территорию Бельгии. Скорость порывов ветра достигала 110 км/ч, непогода сопровождалась сильными ливнями.
 
 

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