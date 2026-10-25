Штормовое предупреждение объявили в 15 областях и в Алматы

В Казахстане 25 октября ожидаются туманы, пыльные бури, сильный ветер и ночные заморозки. Штормовое предупреждение объявили в 15 областях и Алматы, сообщает «Казгидромет». В Мангистауской области местами прогнозируют пыльную бурю и порывы ветра до 15–20 м/с. В регионе сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность. В Актау также объявлена высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью ожидаются заморозки до −6°C, а порывы ветра местами достигнут 22 м/с. В Алматы температура ночью опустится до −2…−4°C. В горах возможен сильный ветер. В Жамбылской и Жетысуской областях прогнозируют порывы ветра до 23–28 м/с. Ночью в отдельных районах Жетысуской области температура может опуститься до −10°C, в Жамбылской — до −8°C.

Пыльные бури ожидаются также в Атырауской и Кызылординской областях. В Кызылординской области порывы ветра местами могут достигать 23–28 м/с. В Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау местами прогнозируют туман. В ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.