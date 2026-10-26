На 26 октября штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана, а также в Алматы и Шымкенте. Синоптики прогнозируют сильный ветер, туман, гололёд, пыльные бури и ночные заморозки. Большая часть страны окажется под влиянием антициклона, поэтому в большинстве регионов осадков не ожидается.

Однако на севере, юго-востоке и в центральной части Казахстана возможны дождь, снег и гололёд. В Алматинской области, Алматы и Жамбылской области ожидаются ночные заморозки. В отдельных районах Жамбылской области порывы ветра могут достигать 25 м/с. В области Жетісу в районе Алакольских озёр ветер усилится до 15–20 м/с, местами — до 23–28 м/с.

В Атырауской и Кызылординской областях прогнозируют пыльные бури, а в Мангистауской области порывы ветра днём могут достигать 15–20 м/с. В Павлодарской области ожидаются дождь со снегом и гололёд. В ряде регионов, включая области Абай, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Ұлытау, прогнозируют туман.

Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. В Атырауской области она объявлена чрезвычайной по всей территории, в отдельных районах Актюбинской, Кызылординской и Карагандинской областей также сохраняется чрезвычайный уровень. В Шымкенте ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с и заморозки на поверхности почвы до -2 градусов.