Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 19 октября

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 октября в Астане и во всех областях Казахстана.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром туман. В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и юге туман. Днем на западе, севере и востоке ветер юго-западный с переходом на северо-западный усилится до 15–20 м/с, порывы достигнут 23–28 м/с. В Кокшетау днем скорость ветра составит 15–20 м/с, порывы достигнут 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области на востоке прогнозируют дождь и снег, гололед. Ночью и утром на юге туман. Ночью на западе и востоке порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15–20 м/с. Днем ветер усилится до 15–20 м/с, на западе, севере и юге порывы достигнут 23–28 м/с. В Петропавловске днем порывы ветра достигнут 23–28 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере и востоке усилится до 15–20 м/с, днем временами порывы достигнут 23–28 м/с. В Костанае днем порывы ветра составят 15–20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и юге туман. Днем на западе и севере порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Днем на севере порывы юго-западного ветра достигнут 15 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке туман. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и юге туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром также туман.

В области Абай ночью и утром на западе, севере и юге туман. В Семее ночью и утром также туман.

В Алматинской области днем на востоке порывы северо-восточного ветра достигнут 15 м/с. Ночью на севере и западе заморозки до 3 градусов.

В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер усилится до 15–20 м/с. Ночью заморозки 2–7 градусов. В Талдыкоргане ночью температура опустится до 3–5 градусов мороза.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах скорость северо-восточного ветра составит 15–20 м/с. Ночью на востоке заморозки до 2 градусов.

В Туркестанской области в горных районах туман. На севере и в горных районах ветер северо-восточный, 15–20 м/с. Ночью на севере заморозки до 1 градуса. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере на поверхности почвы заморозки до 1 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и в центре порывы юго-восточного ветра достигнут 15–18 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.