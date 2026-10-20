Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 октября

Штормовое предупреждение объявили на 20 октября в Астане и 16 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и заморозки.

Как передает «Казгидромет», в Астане порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15–20 м/с. В Акмолинской области ночью ожидаются дождь и снег, днем на севере и востоке также осадки. На западе и севере туман и гололед. Юго-западный ветер сменится северо-западным, порывы достигнут 15–20 м/с, на севере и востоке временами 23–28 м/с. В Кокшетау скорость северо-западного ветра составит 15–20 м/с, порывы достигнут 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и снег, гололед и низовая метель. Днем на западе, севере и востоке также прогнозируют осадки, гололед и низовую метель. Ночью и утром на западе туман. Северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с, порывы достигнут 23–28 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь и снег, гололед, низовая метель. Порывы северо-западного ветра достигнут 23–28 м/с.

В Костанайской области ночью на востоке ожидаются дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Северо-западный ветер ночью усилится до 15–20 м/с, днем на севере и востоке скорость ветра составит 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются дождь и снег, днем на севере и востоке сильные осадки в виде дождя и снега, гололед. Скорость северо-западного ветра составит 15–20 м/с, днем на западе, юге и в центре порывы достигнут 23–28 м/с. В Павлодаре ожидаются дождь и снег. Северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с, днем порывы достигнут 23–28 м/с.

В Карагандинской области утром и днем на севере и востоке ожидаются дождь и снег, гололед. Ночью и утром на севере и юге туман. На севере, востоке и юге порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15–20 м/с, временами 23 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и в первой половине дня ожидаются дождь и снег, гололед. Утром и днем порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15–20 м/с.

В области Улытау утром и днем на западе, севере и востоке порывы юго-западного ветра с переходом на северо-восточный достигнут 15–20 м/с. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке и в горных районах ожидаются дождь и снег. Ночью и утром на юге, востоке и в центре туман. Ночью на севере порывы юго-восточного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15–20 м/с. Днем скорость ветра составит 15–20 м/с, на западе, севере и юге порывы достигнут 23–28 м/с. В Усть-Каменогорске юго-восточный ветер сменится северо-западным, порывы составят 15–20 м/с, днем временами 25 м/с.

В области Абай ночью на западе и севере ожидаются дождь и снег, днем на севере, востоке и в центре также осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на юге и востоке туман. Ночью на западе, севере и в центре порывы южного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15–20 м/с. Днем скорость ветра составит 15–20 м/с, на севере, юго-западе и в центре порывы достигнут 23–28 м/с. В Семее порывы южного ветра с переходом на северо-западный составят 15–20 м/с, днем временами 25 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный в горной местности усилится до 15–20 м/с. Ночью на западе и востоке заморозки до 2 градусов.

В Туркестанской области в горных районах туман. На севере и в горной местности скорость северо-восточного ветра составит 15–20 м/с. Ночью на севере заморозки до 1 градуса. На севере и западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане также сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в районе Алакольских озер порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, временами 23–28 м/с. Ночью заморозки 2–7 градусов. В Талдыкоргане температура ночью опустится до 3–5 градусов мороза.

В Кызылординской области днем на западе, севере и в центре ожидается пыльная буря. Порывы северного ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью на востоке на поверхности почвы заморозки до 2 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на севере, западе и юге порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере и востоке порывы северного и северо-восточного ветра достигнут 15–18 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области в центре сохраняется высокая пожарная опасность.