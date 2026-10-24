Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 24 октября

Синоптики объявили на 24 октября штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана. Прогнозируют туман, снег, гололед, метель, пыльную бурю, сильный ветер и заморозки, а во многих областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на востоке ночью небольшой снег и гололед. На западе и юге ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ночью и утром туман. Днем на западе, севере и юге юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ночью и утром туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на юге и востоке ночью небольшой снег и гололед. На западе, севере и востоке ночью и утром туман.

В Карагандинской области на севере ночью небольшой снег, на востоке снег. На севере и востоке ночью и утром туман и гололед. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на севере и востоке ночью и утром туман. Днем на юге северо-восточный ветер, порывы 15 м/с. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и в горных районах снег, низовая метель и гололед. На севере туман. На юге северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью снег, низовая метель и гололед.

В области Абай на западе, севере и в центре ночью снег, низовая метель и гололед. Днем на севере, востоке и в центре небольшой снег, низовая метель и гололед. Ночью и утром на юге туман. На востоке и юго-западе северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Семее ночью снег, низовая метель и гололед.

В Алматинской области на востоке и в горных районах северо-восточный ветер, порывы 18-23 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На западе, востоке и в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью заморозки 2-4 градуса. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) северо-восточный ветер, порывы 18-23 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью заморозки 2-7 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге высокая. В Талдыкоргане ночью заморозки 3-5 градусов.

В Жамбылской области в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Ночью в Таразе заморозки 2-4 градуса.

В Туркестанской области днем на севере пыльная буря. На западе, севере, в горных и предгорных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью на севере заморозки 3 градуса. На севере, западе, в центре и в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Кызылординской области днем на севере, востоке и в центре пыльная буря. Северо-восточный ветер: ночью на востоке порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке порывы 23-28 м/с. Ночью на севере и в центре заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая. В Кызылорде днем пыльная буря, северо-восточный ветер 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на юго-западе восточный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на севере пыльная буря. На западе, севере и в центре восточный ветер, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и юге восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.