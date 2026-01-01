Штраф в 14 миллионов тенге: Какие нарушения нашли в "Алматы су"
И причем тут водоем Сорбулак?
Экологические нарушения в деятельности ГКП "Алматы Су" обнаружила прокуратура Илийского района Алматинской области, передает BAQ.kz.
Местных жителей стал беспокоить устойчивый неприятных запах от городских сточных систем. Вели они к водоему Сорбулак. Эти сети находятся на балансе ГКП "Алматы Су". После проведенной совместно с экологами проверки специалисты обнаружили нарушения требований экологического законодательства. Из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана.
"При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания. По акту надзора прокуратуры Илийского района Департамент экологии привлек ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге. Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям", - говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по устранению нарушений. Прокуратура сообщила, что продолжит контроль за реализацией предписанных мер и соблюдением экологических требований.
