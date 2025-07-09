  • 9 Июля, 15:52
  • BAIGENEWS

Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают самые странные наказания

Казахстанцы спорят о штрафах "из коробки абсурда".

Сегодня, 15:31
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
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Фото: Unsplash

В Сети набирает популярность ролик Эльдара Мамедова, в котором он демонстрирует целую коробку с "абсурдом" — штрафами, которые можно получить в Казахстане. Видео вызвало бурную реакцию пользователей: от смеха до негодования, передает BAQ.KZ.

"Если вы живёте в Казахстане или собрались к нам в гости, вам важно знать, чтобы не попасть на деньги", — предупреждает Мамедов, доставая одну бумажку за другой.

В "коробке абсурда" — штрафы за самые неожиданные вещи:

  • Мат и плевок в общественном месте – 80 тыс тг
  • Смыв унитаза ночью – 20 тыс тг
  • Срыв сирени – 200 тыс тг (не говоря уже о тюльпанах — до 12 млн тг)
  • Развешивание белья за балконом – 80 тыс тг
  • Полив огорода питьевой водой – 90 тыс тг
  • Оставление кота одного дома – 40 тыс тг
  • Кормление голубей – 70 тыс тг
  • Прогрев авто – 20 тыс тг
  • Шашлык в частном доме – 80 тыс тг
  • Оскорбление – до 400 тыс тг
  • Высовывание из окна авто – 40 тыс тг
  • Передача ЭЦП – 200 тыс тг

Под постом — сотни комментариев. Некоторые вспоминают Цицерона:

"Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы".

Другие делятся "реальными случаями" — штраф за кондиционер на фасаде, запрет на установку антенн и даже патруль, следящий, чтобы никто не кормил голубей во дворе.

  • "Мы всю жизнь учили детей заботиться о животных, а теперь – штраф!"
  • "Получается, меня оскорбили, а штраф государству..."
  • "Штраф за штраф — вот чего не хватает для полного комплекта".

Некоторые пользователи задаются вопросом, какие книги читают депутаты — не вдохновились ли они "Чиполлино" или "1984"?

Пока представители уполномоченных органов не прокомментировали, на каких нормах основаны такие штрафы и как часто они применяются на практике. Но казахстанцы уже всерьёз опасаются, что за неправильный вдох на балконе скоро тоже будут платить.

 
 
 
 
 
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Публикация от Эльдар Мамедов (@eldar.mamedov_)

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