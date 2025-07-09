Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают самые странные наказания
Казахстанцы спорят о штрафах "из коробки абсурда".
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В Сети набирает популярность ролик Эльдара Мамедова, в котором он демонстрирует целую коробку с "абсурдом" — штрафами, которые можно получить в Казахстане. Видео вызвало бурную реакцию пользователей: от смеха до негодования, передает BAQ.KZ.
"Если вы живёте в Казахстане или собрались к нам в гости, вам важно знать, чтобы не попасть на деньги", — предупреждает Мамедов, доставая одну бумажку за другой.
В "коробке абсурда" — штрафы за самые неожиданные вещи:
- Мат и плевок в общественном месте – 80 тыс тг
- Смыв унитаза ночью – 20 тыс тг
- Срыв сирени – 200 тыс тг (не говоря уже о тюльпанах — до 12 млн тг)
- Развешивание белья за балконом – 80 тыс тг
- Полив огорода питьевой водой – 90 тыс тг
- Оставление кота одного дома – 40 тыс тг
- Кормление голубей – 70 тыс тг
- Прогрев авто – 20 тыс тг
- Шашлык в частном доме – 80 тыс тг
- Оскорбление – до 400 тыс тг
- Высовывание из окна авто – 40 тыс тг
- Передача ЭЦП – 200 тыс тг
Под постом — сотни комментариев. Некоторые вспоминают Цицерона:
"Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы".
Другие делятся "реальными случаями" — штраф за кондиционер на фасаде, запрет на установку антенн и даже патруль, следящий, чтобы никто не кормил голубей во дворе.
- "Мы всю жизнь учили детей заботиться о животных, а теперь – штраф!"
- "Получается, меня оскорбили, а штраф государству..."
- "Штраф за штраф — вот чего не хватает для полного комплекта".
Некоторые пользователи задаются вопросом, какие книги читают депутаты — не вдохновились ли они "Чиполлино" или "1984"?
Пока представители уполномоченных органов не прокомментировали, на каких нормах основаны такие штрафы и как часто они применяются на практике. Но казахстанцы уже всерьёз опасаются, что за неправильный вдох на балконе скоро тоже будут платить.
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