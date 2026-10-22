Швейцария заинтересовалась коммунальными сетями Казахстана

Швейцарские компании рассматривают возможность участия в обновлении электросетей, систем отопления и водоснабжения Казахстана. Речь идет о технологиях, которые могут помочь сократить потери ресурсов и сделать работу коммунальной инфраструктуры надежнее. Пока стороны обсуждают возможные проекты и условия сотрудничества.

Вопросы обновления коммунальной инфраструктуры подняли во время рабочей поездки министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева в Швейцарию, которая проходила с 20 по 22 октября.

Что предлагают швейцарские компании

Казахстанская делегация провела переговоры со Швейцарским агентством экспортного страхования SERV и представителями платформы Team Switzerland Infrastructure.

Обсуждалось возможное участие швейцарских компаний в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры Казахстана.

Среди рассматриваемых направлений интеллектуальные электросети, энергоэффективное теплоснабжение, цифровые системы учета, водоподготовка и очистка сточных вод.

Для жителей такие проекты могут означать более надежную подачу электричества и тепла, точный учет потребляемых ресурсов и повышение качества работы коммунальных систем. Но пока конкретные города, предприятия и сроки проведения работ не названы.

Швейцарская сторона представила механизмы страхования экспортных рисков и поддержки проектного финансирования через SERV.

По итогам переговоров договорились продолжить диалог и содействовать установлению контактов между швейцарскими компаниями, профильными государственными органами и операторами инфраструктурных проектов Казахстана.

Платформа Team Switzerland Infrastructure объединяет Государственный секретариат по экономике Швейцарии SECO, агентства SERV и Switzerland Global Enterprise, а также отраслевые объединения Swissmem, Swissrail и suisse.ing.

Меморандумы на 46 млн долларов

Помимо переговоров о коммунальной инфраструктуре, в Цюрихе прошел Казахстанско-швейцарский бизнес-форум.

По его итогам подписали меморандумы о сотрудничестве на общую ориентировочную сумму 46 млн долларов.

Договоренности касаются торговли, коммерческой недвижимости и производственного сотрудничества.

При этом речь идет о меморандумах, а не о подтвержденном поступлении инвестиций на указанную сумму.

Форум организовали центр развития торговой политики QazTrade и Посольство Казахстана в Швейцарии при поддержке агентства Switzerland Global Enterprise.

В переговорах участвовали казахстанские производители и предприниматели, а со швейцарской стороны представители около 90 компаний.

Какие казахстанские товары могут выйти на рынок Швейцарии

На форуме обсуждали расширение поставок казахстанской продукции на швейцарский рынок.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о государственной поддержке экспортеров и развитии несырьевого экспорта. Он предложил швейцарскому бизнесу рассмотреть возможности увеличения закупок казахстанских товаров.

Генеральный директор QazTrade Нурлан Кулбатыров представил продукцию, перспективную для поставок в Швейцарию, и инструменты поддержки отечественных производителей.

Отдельно он рассказал о Транскаспийском международном транспортном маршруте, известном как Средний коридор. Этот маршрут рассматривается как один из путей развития торговли между Европой и Азией.

Представители компаний двух стран провели прямые переговоры о поставках товаров, инвестициях и совместных проектах.

QazTrade и Объединенная торговая палата JCC подписали отдельный меморандум о развитии торговых связей и сотрудничества между предпринимателями.

На форуме представитель Switzerland Global Enterprise С. Лалив д'Эпине отметила растущий интерес швейцарского бизнеса к Казахстану как экономическому партнеру в Центральной Азии.

Торговля между странами растет

За январь–август 2026 года товарооборот Казахстана со Швейцарией достиг 1,12 млрд долларов.

По данным Министерства торговли и интеграции, это на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом о подписании контрактов на строительство или реконструкцию коммунальных объектов по итогам поездки не сообщалось. Переговоры пока касаются возможного участия швейцарских компаний в будущих проектах.