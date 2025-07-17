В 2024 году энергетическая ценность рациона каждого казахстанца в среднем составила 3107 ккал в день, что на 0,7% меньше, чем в 2023 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom. При этом стоит отметить, что в городах суточный рацион составлял в среднем 3075 ккал, а в сельских районах – 3161 ккал. Такие данные приводят специалисты Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Энергетическая ценность питания в городской местности выросла на 1,1%, тогда как в сельских районах, наоборот, наблюдается снижение на 3,5%. Этот показатель стоит рассматривать как важную индикативную цифру для оценки уровня жизни в разных частях страны, учитывая, что минимальные потребности в калориях для человека составляют 1857 ккал в день.

В 2024 году потребление калорий сильно варьировалось по регионам. Так, в Шымкенте средняя энергетическая ценность рациона составила 2609,9 ккал в день, что едва превышает минимальные потребности, в то время как в Жетысуской области она достигала 3541,7 ккал, что почти в два раза больше минимально необходимого уровня.

Высокая энергетическая ценность продуктов также была зафиксирована в Туркестанской (3408,1 ккал) и Жамбылской (3302 ккал) областях, где суточный рацион местных жителей превышал минимальные потребности на 79,5% и 84,3% соответственно.

С другой стороны, наименее калорийное питание наблюдается в Атырауской (2803,4 ккал) и Актюбинской (2818,9 ккал) областях. Несмотря на это, в этих регионах показатели всё же превышают минимально допустимый уровень потребления калорий.

Интересный тренд наблюдается в сокращении доли населения с калориями ниже минимального уровня. В 2024 году этот показатель снизился с 2,2% до 1,7%. В городской местности доля таких людей уменьшилась с 1,4% до 1,2%, а на селе, наоборот, наблюдается небольшой рост – с 0,5% до 0,6%.

Несмотря на положительные изменения внутри страны, проблемы с продовольственной безопасностью остаются актуальными на мировом уровне. По данным Глобального доклада о продовольственных кризисах, в 2024 году 295,3 млн человек по всему миру столкнулись с острым голодом, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Проблемы с нехваткой продовольствия и бедность затрагивают более 20% мирового населения, что подчеркивает кризисные тенденции в мировой продовольственной безопасности.

В условиях глобальных конфликтов, экономических потрясений и экстремальных климатических явлений, которые влияют на доступность пищи, Казахстану стоит продолжать уделять внимание вопросам продовольственной безопасности, обеспечивая своих граждан качественным и доступным питанием.

Наблюдения за энергетической ценностью рациона казахстанцев в 2024 году дают важную информацию о тенденциях в потреблении продуктов питания. Хотя в некоторых регионах показатели остаются ниже желаемых, в целом улучшение ситуации с питанием и калориями, особенно в городах, создает положительную динамику. Однако в глобальном контексте, где миллионы людей сталкиваются с голодом и нехваткой пищи, Казахстан должен продолжать стремиться к улучшению продовольственной безопасности и устойчивости своих сельскохозяйственных и продовольственных систем.