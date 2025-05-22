С 20 по 24 мая в казахстанском городе Аральск проходит международная научно-климатическая конференция "GeoPark Aral", посвящённая вопросам экологии, климата и устойчивого развития региона. На фоне мероприятия блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал серию видео, в которых прогулялся по городу и показал масштабы исчезновения Аральского моря, передаёт BAQ.KZ.

В одном из видео он сидит в старой лодке на дне бывшего порта — воды вокруг давно нет. Кадры с дрона поднимаются в небо, показывая безжизненные просторы, где когда-то плескались волны.

"Сидя на старенькой, бесхозной лодке, на дне берега бывшего городского рыболовного порта, невольно думаешь… Мир потерял целое море", — написал блогер в подписи к видео.

Арал ушёл от города Аральска более чем на 20 километров. Хотя в северной части моря благодаря Кокаральской плотине удалось частично восстановить уровень воды, экосистема всё ещё находится в критическом состоянии.

Блогер также отметил, что несмотря на разрушительные последствия катастрофы — солёную пыль, загрязнение воды и воздуха — в городе ощущается особый дух: на улицах можно увидеть муралы, памятники и инициативы по сохранению памяти о море.

Публикация вызвала волну откликов в соцсетях. Многие подписчики выразили тревогу по поводу будущего Каспийского моря, с которым всё чаще проводят параллели:

"Печальная история, нужно сейчас за Каспий бороться, чтобы он не повторил судьбу Арала";

"Страшная картина, не дай Аллах такое пережить нашему Каспию";

"На глобальном уровне уже решать надо. Климат меняется, и отрицать это бесполезно".

Ранее Казахстан и Всемирный банк запустили вторую фазу по спасению Северного Арала.