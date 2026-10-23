Скидки до 50%: какие маркетплейсы Казахстана участвуют в праздничной распродаже

Ко Дню Республики в Казахстане запустили праздничные распродажи на крупных торговых онлайн-площадках. До 27 октября покупателям обещают скидки от 10% до 50% на электронику, бытовую технику, одежду и другие товары.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, к республиканским акциям Republic Day и Bereke Fest присоединились Kaspi.kz, Halyk Market, Technodom, Mechta и другие торговые площадки.

На какие товары действуют скидки

В рамках праздничных акций специальные предложения распространяются на несколько категорий товаров.

Бытовая техника и электроника, включая смартфоны.

Одежда и обувь.

Товары для дома, посуда и домашний текстиль.

Детские товары и игрушки.

Канцелярские и хозяйственные товары.

По данным министерства, эти категории входят в пятерку наиболее популярных среди покупателей во время акций.

Размер скидки зависит от маркетплейса, продавца и конкретного товара. На отдельных площадках предусмотрены дополнительные бонусные предложения.

При этом скидка до 50% не означает, что по такой цене продаются все товары из перечисленных категорий.

До какого числа продлятся распродажи

Акции Republic Day и Bereke Fest проходят с 17 по 27 октября 2026 года включительно.

Праздничные предложения действуют как в торговых центрах и розничных сетях, так и на маркетплейсах.

В Минторговли отмечают, что онлайн-формат позволяет жителям разных регионов участвовать в распродажах без посещения магазинов.

Для предпринимателей акции стали возможностью привлечь покупателей и увеличить продажи.

Покупателям стоит сравнивать итоговую стоимость товаров на разных площадках, поскольку условия скидок и начисления бонусов могут различаться.