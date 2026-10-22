Скидки до 50% запустили в магазинах Казахстана ко Дню Республики

Ко Дню Республики в Казахстане запустили праздничные распродажи. Покупателям обещают скидки до 50% на отдельные категории товаров. Акции проходят в торговых центрах и супермаркетах по всей стране и продлятся до 27 октября.

По данным Министерства торговли и интеграции, к акции Republic Day присоединились 232 торговых центра, торгово-развлекательных комплекса и торговых дома. Еще 417 торговых сетей участвуют в Bereke Fest.

На какие товары действуют скидки

Среди товаров, на которые распространяются праздничные предложения, есть продукты питания, одежда и другая продукция отечественных производителей.

В торговой сети «Анвар», по словам менеджера Еркежан Мухамадиевой, покупатели особенно интересуются молочной продукцией, крупами и овощами.

В супермаркетах товары, участвующие в Bereke Fest, отмечают специальными стикерами.

«Мы готовились к акции целый месяц. Совместно с партнёрами подготовили ряд товаров. По мере того как товары заканчиваются на полках, мы оперативно пополняем запасы. Акционные товары отмечены специальным стикером Bereke Fest», - рассказала директор супермаркета Жулдыз Есимбетова.

К распродажам присоединились и казахстанские бренды.

«День Республики - важный праздник для всех нас. Как казахстанский бренд, мы с радостью поддержали акцию и к празднику установили скидку 20% на отдельный ассортимент товаров», - рассказала директор магазина MSQ Газиза Алданова.

До какого числа можно купить товары со скидкой

Обе акции, Republic Day и Bereke Fest, продлятся по 27 октября 2026 года.

Максимальная заявленная скидка составляет 50%, но распространяется она не на весь ассортимент. Размер снижения цены зависит от магазина и конкретного товара.

Министерство торговли и интеграции организовало акции совместно с местными исполнительными органами и торговыми предприятиями.

Полный список магазинов и товаров, участвующих в распродажах, в сообщении ведомства не приводится. Покупатели могут ориентироваться на специальные обозначения акционных товаров непосредственно в торговых точках.