Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Конституции
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
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В этом году День Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу. Согласно Закону РК "О праздниках", если праздничный день совпадает с выходным, то отдых переносится на следующий рабочий день, передает BAQ.KZ. Это значит, что нерабочим днём станет понедельник, 1 сентября.
Таким образом, казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат полноценные трёхдневные выходные - с субботы по понедельник включительно. Для тех, кто трудится по шестидневке, праздничный отдых продлится два дня - в субботу и воскресенье.
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