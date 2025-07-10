В этом году День Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу. Согласно Закону РК "О праздниках", если праздничный день совпадает с выходным, то отдых переносится на следующий рабочий день, передает BAQ.KZ. Это значит, что нерабочим днём станет понедельник, 1 сентября.

Таким образом, казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат полноценные трёхдневные выходные - с субботы по понедельник включительно. Для тех, кто трудится по шестидневке, праздничный отдых продлится два дня - в субботу и воскресенье.