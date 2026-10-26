Сколько можно сэкономить во время акций Republic Day и Bereke Fest

В Казахстане продолжаются республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. В торговых центрах, торговых домах и торговых сетях по всей стране действуют специальные предложения на продукты питания, одежду, обувь, бытовую химию, технику и другие товары.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан на основе информации, представленной регионами, проанализировало акционные предложения и рассчитало, сколько покупатели могут сэкономить при приобретении отдельных категорий товаров.

Продуктовая корзина

В Астане в рамках акции Bereke Fest покупателям предлагаются скидки на продукты повседневного спроса. Например, подсолнечное масло можно приобрести за 889 тенге вместо 1 349 тенге, макаронные изделия (400 гр.) - за 329 тенге вместо 499 тенге, а упаковку яиц из 30 штук - за 1 619 тенге вместо 2 134 тенге.

Таким образом, условная корзина из трёх указанных товаров без скидок обошлась бы в 3 982 тенге. В рамках акции её стоимость составляет 2 837 тенге. Экономия - 1 145 тенге, или около 29%.

Товары для дома

Специальные предложения распространяются и на бытовую химию. В торговых сетях Астаны стиральный порошок (5,5 кг) предлагается за 5 599 тенге вместо 10 239 тенге, гель для стирки (2,145 л) - за 7 389 тенге вместо 10 865 тенге, средство для мытья посуды (900 мл) - за 1 679 тенге вместо 1 977 тенге, а кусковое мыло - за 469 тенге вместо 669 тенге.

При покупке четырёх указанных товаров общая стоимость снижается с 23 750 до 15 136 тенге. Таким образом, покупатель может сэкономить 8 614 тенге, или около 36%.

Сезонная одежда

В Алматы в рамках акции Republic Day представлены скидки на осеннюю одежду. Демисезонные куртки предлагаются за 25 990 тенге вместо 39 990 тенге, джинсы - за 13 990 тенге вместо 19 990 тенге, женские джемперы - за 10 190 тенге вместо 16 990 тенге, худи - за 10 790 тенге вместо 17 990 тенге, детские спортивные костюмы - за 13 740 тенге вместо 24 990 тенге.

При приобретении пяти указанных товаров общая стоимость покупки составляет 74 700 тенге вместо 119 950 тенге. Экономия достигает 45 250 тенге, или около 38%.

Представленные расчёты являются примерами возможной экономии на основе цен, предоставленных отдельными торговыми объектами. Размер скидок, ассортимент и условия специальных предложений могут различаться в зависимости от магазина и региона.

Акции охватывают все регионы Казахстана

Специальные предложения действуют и в других регионах страны. В Шымкенте покупателям доступны скидки на одежду, обувь, детские товары и бытовую технику. В Атырауской области отдельные торговые объекты предлагают скидки до 50%.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях предусмотрены специальные цены на строительные материалы, товары для ремонта и обустройства дома. В области Ұлытау, Западно-Казахстанской, Павлодарской и других областях скидки распространяются на продукты питания и товары повседневного спроса.

Среди востребованных категорий товаров -сезонная одежда и обувь, продукты питания, бытовая химия, товары для дома и электроника.

Напомним, республиканские акции Republic Day и Bereke Fest проходят с 17 по 27 октября включительно.