В Петропавловске скорую помощь переселят из здания царских времен
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В Петропавловске служба скорой помощи до сих пор работает в здании, построенном более 120 лет назад. Помещения уже не отвечают современным требованиям, но в следующем году медики должны переехать в новую станцию. Одновременно в городе строят многопрофильную областную больницу на 480 коек.
Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Новая станция вместо здания с вековой историей
Станцию скорой и неотложной медицинской помощи строят в микрорайоне Копай. Она будет рассчитана на 100 тысяч выездов в год.
Сейчас служба размещается в здании 1905 года постройки. По данным Минздрава, оно уже не соответствует требованиям к организации экстренной медицинской помощи.
Для новой станции выделили участок площадью около 1,5 гектара. Здесь появятся четырехэтажный административный корпус, гараж на 20 санитарных автомобилей, помещения для ремонта и мойки машин.
Предусмотрены конференц-зал и симуляционный учебный центр, где медики смогут отрабатывать навыки оказания экстренной помощи и повышать квалификацию.
На строительство комплекса отведено 14 месяцев. Завершить работы рассчитывают в 2027 году.
Какие операции будут проводить в новой больнице
Еще один крупный медицинский объект строят в Петропавловске. Новая многопрофильная областная больница будет рассчитана на 480 коек, а ее общая площадь превысит 92 тысячи квадратных метров.
Здесь планируют оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе проводить операции на сердце, головном мозге и сосудах. Предусмотрены отделения онкологии, травматологии и других медицинских направлений.
В составе больницы откроют консультативно-диагностический корпус на 480 посещений в смену, круглосуточный и дневной стационары, родильное отделение.
Для обследований пациентов предусмотрены подразделения лучевой диагностики, радиологии и клинико-диагностическая лаборатория.
Что уже построено
На площадке будущей больницы завершили возведение железобетонных конструкций. Сейчас строители занимаются кладкой стен, монтажом фасадов и внутренней отделкой помещений.
Ход работ на обоих объектах проверила министр здравоохранения во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.
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