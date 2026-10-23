В Петропавловске скорую помощь переселят из здания царских времен

В Петропавловске служба скорой помощи до сих пор работает в здании, построенном более 120 лет назад. Помещения уже не отвечают современным требованиям, но в следующем году медики должны переехать в новую станцию. Одновременно в городе строят многопрофильную областную больницу на 480 коек.

Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Новая станция вместо здания с вековой историей

Станцию скорой и неотложной медицинской помощи строят в микрорайоне Копай. Она будет рассчитана на 100 тысяч выездов в год.

Сейчас служба размещается в здании 1905 года постройки. По данным Минздрава, оно уже не соответствует требованиям к организации экстренной медицинской помощи.

Для новой станции выделили участок площадью около 1,5 гектара. Здесь появятся четырехэтажный административный корпус, гараж на 20 санитарных автомобилей, помещения для ремонта и мойки машин.

Предусмотрены конференц-зал и симуляционный учебный центр, где медики смогут отрабатывать навыки оказания экстренной помощи и повышать квалификацию.

На строительство комплекса отведено 14 месяцев. Завершить работы рассчитывают в 2027 году.

Какие операции будут проводить в новой больнице

Еще один крупный медицинский объект строят в Петропавловске. Новая многопрофильная областная больница будет рассчитана на 480 коек, а ее общая площадь превысит 92 тысячи квадратных метров.

Здесь планируют оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе проводить операции на сердце, головном мозге и сосудах. Предусмотрены отделения онкологии, травматологии и других медицинских направлений.

В составе больницы откроют консультативно-диагностический корпус на 480 посещений в смену, круглосуточный и дневной стационары, родильное отделение.

Для обследований пациентов предусмотрены подразделения лучевой диагностики, радиологии и клинико-диагностическая лаборатория.

Что уже построено

На площадке будущей больницы завершили возведение железобетонных конструкций. Сейчас строители занимаются кладкой стен, монтажом фасадов и внутренней отделкой помещений.

Ход работ на обоих объектах проверила министр здравоохранения во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.