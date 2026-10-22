Слишком «богатые» на 52 тенге: семье отказали в жилищном сертификате

В Астане семья осталась без жилищной помощи в 1,5 млн тенге из-за лишних 52 тенге дохода. Именно на столько её заработок превысил установленный лимит при повторной проверке. Этот случай стал одним из примеров проблем, с которыми сталкиваются казахстанцы при получении жилья по госпрограммам. О них рассказали на презентации исследования доступности жилья в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

22 октября в столице представили результаты исследования доступности жилья для социально уязвимых категорий населения. Специалисты изучили опыт казахстанцев, которые получили государственную жилищную поддержку или приобрели жилье за последние пять-семь лет.

В центре внимания оказались пять категорий граждан: люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные и неполные семьи, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Исследование охватило различные механизмы государственной поддержки, включая арендное жилье из муниципального жилищного фонда, льготную ипотеку, субсидирование аренды и жилищные сертификаты.

Квартира улучшает жизнь, но не решает всех проблем

Как рассказал директор Фонда Евразия Центральной Азии Ринад Темирбеков, получение собственного жилья для многих участников исследования стало важным шагом к финансовой и эмоциональной стабильности.

"До этого некоторые семьи годами жили с родственниками, сталкивались с неопределенностью и испытывали серьезные финансовые трудности", - отметил он.

Государственная поддержка позволила им сократить расходы на аренду, обрести самостоятельность и увереннее планировать будущее.

Однако главный вывод исследования оказался неоднозначным: получение квартиры значительно улучшает качество жизни людей, но не всегда полностью решает их жилищные проблемы.

Согласно представленным результатам, после получения жилья участники исследования отмечали повышение стабильности проживания, снижение расходов на аренду и улучшение условий для воспитания детей.

Вместе с тем сохранялись и другие трудности. Среди них – недостаточная площадь квартир, расходы на ремонт и обустройство, удаленность от необходимых услуг и высокая финансовая нагрузка.

Отдельной проблемой стала невозможность самостоятельно выбрать расположение будущего жилья.

По словам Темирбекова, ранее некоторые жилищные программы позволяли гражданам подбирать квартиры с учетом потребностей семьи. Например, родители детей с инвалидностью могли искать жилье рядом со специализированными школами и учреждениями.

"Сегодня часть получателей государственной поддержки сталкивается с ситуацией, когда предоставленная квартира находится далеко от необходимой инфраструктуры", - отметил спикер.

В результате даже после решения вопроса с жильем семьи вынуждены тратить дополнительные средства и время на дорогу.

Между двумя порогами: почему возникают отказы в ипотеке

Еще одной серьезной проблемой, выявленной исследователями, стали требования к доходам участников жилищных программ.

С одной стороны, семья может получить отказ в ипотеке, если ее официального заработка недостаточно для обслуживания кредита. С другой – превышение установленного лимита доходов способно лишить ее права на отдельные меры государственной поддержки.

Показательный случай произошел в Астане.

Как следует из представленных материалов, после повторного расчета доход одной из семей превысил установленный порог всего на 52 теңге.

Из-за этого семье отказали в предоставлении жилищного сертификата на 1,5 млн теңге, и ей пришлось искать другие источники финансирования.

Одинаковые зарплаты – разные возможности

Ринад Темирбеков также рассказал историю двух братьев из Шымкента, которые столкнулись с различиями в условиях получения государственной жилищной поддержки.

По словам эксперта, оба мужчины работали в одном месте и получали одинаковую заработную плату. Однако один из них получал деньги официально, через банковские переводы, с уплатой налогов.

Второму зарплату выдавали наличными, поскольку его банковские счета были заблокированы.

Несмотря на одинаковый фактический заработок, при рассмотрении заявок на жилищную поддержку братья оказались в разных условиях.

Причиной стали различия между фактическими доходами и суммами, отраженными в официальных документах.

Темирбеков отметил, что подобные проблемы встречались и в других городах Казахстана.

По его словам, впоследствии отдельные условия предоставления жилищной поддержки были пересмотрены, однако на момент исследования требования к подтверждению доходов оставались существенным препятствием для части граждан.

Могут платить за аренду, но не проходят по ипотеке

Исследование выявило еще одно противоречие: некоторые казахстанцы располагают средствами для ежемесячной оплаты жилья, но не могут получить льготную ипотеку.

Как объяснил Темирбеков, среди участников исследования были граждане, которые регулярно платили за аренду и потенциально могли направлять эти деньги на погашение жилищного кредита.

Однако банки оценивают не только фактическую способность человека платить, но и его официальные доходы.

Для людей, работающих без официального оформления или получающих часть заработка наличными, подтверждение платежеспособности становится отдельной проблемой.

В ходе исследования некоторые респонденты признавались, что рассматривали возможность регистрации индивидуального предпринимательства или официального трудоустройства, чтобы соответствовать требованиям льготных программ.

При этом, по словам эксперта, оформление ипотеки требует от граждан дополнительной подготовки: необходимо изучить условия программы, собрать документы, подтвердить доходы и разобраться в процедурах получения поддержки.

Для социально уязвимых категорий населения этот процесс может оказаться особенно сложным.

Доступность жилья – не только вопрос цены

Представленные результаты исследования показывают, что эффективность жилищной поддержки зависит не только от стоимости квартиры или размера ежемесячного платежа.

Не менее важны расположение жилья, доступность школ, медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и возможность семьи самостоятельно выбирать подходящие условия проживания.

Кроме того, даже после получения квартиры у граждан могут сохраняться финансовые обязательства, связанные с ремонтом, обустройством и содержанием недвижимости.

Эти вопросы стали предметом обсуждения на межсекториальном диалоге в Астане, посвященном доступности жилья в Казахстане.