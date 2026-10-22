Служить и не тужить: как Казахстан изменит срочную службу в армии

В Казахстане срочную воинскую службу планируют разделить на два этапа: шесть месяцев подготовки в учебных центрах и столько же службы в воинских частях. План военной реформы 21 октября одобрили на заседании Совета Безопасности под председательством Касым-Жомарта Токаева. Корреспондент BAQ.KZ изучила официальные данные оборонных ведомств других стран, чтобы выяснить, где уже действует похожая система, сколько времени там готовят призывников и чем казахстанская модель будет отличаться от зарубежных.

Что изменится в Казахстане

Сегодня срочная воинская служба в Казахстане длится 12 месяцев. Реформа предполагает сохранить этот срок, но изменить порядок подготовки солдат.

Первые полгода призывники будут находиться в учебных центрах. Следующие шесть месяцев – непосредственно в воинских частях, где займутся боевой подготовкой и выполнением задач в составе подразделений.

Казахстанские новобранцы во время торжественного мероприятия.

Фото: Арман Мухатов

По информации Акорды, проект Плана военной реформы разрабатывался с учетом международного опыта, современных методов ведения боевых действий и предложений отечественных специалистов.

Военнослужащие Казахстана во время занятия в учебном классе.

Фото: Арман Мухатов.

Изменения коснутся не только срочников. Планируется пересмотреть структуру Вооруженных Сил, усовершенствовать систему управления и сформировать Беспилотные силы. Отдельные меры направлены на защиту прав военнослужащих и предупреждение неуставных отношений. Организационные мероприятия запланированы до конца 2026 года, основные преобразования – на 2027 год.

Эстония: восемь недель начальной подготовки и 22 недели в подразделениях

В Эстонии срочная служба длится 11 месяцев. Обучение разделено на несколько последовательных этапов.

Первые восемь недель новобранцы изучают обращение с оружием, тактику, ориентирование на местности и оказание первой помощи. Завершается курс теоретическим и практическим экзаменами.

Эстонские военнослужащие во время тактической подготовки на полигоне.

Фото: mil.ee

После этого военнослужащие осваивают специальности. Например, курс подготовки младших командиров занимает 11 недель, водителей – 12 недель. Отдельные программы предназначены для пулеметчиков, связистов, медиков и других специалистов.

Еще 22 недели отведены на подготовку в составе подразделений. Солдаты отрабатывают совместные действия на уровне отделения, взвода, роты и батальона. Завершается служба крупными совместными учениями.

Эстонская модель интересна тем, что подготовка не ограничивается начальными восемью неделями. После базового курса следуют специализация и длительное обучение совместным действиям.

В Казахстане также хотят отделить подготовку в учебных центрах от службы в подразделениях. Но если в Эстонии этапы различаются по длительности и содержанию, то казахстанский проект предполагает два равных шестимесячных периода.

Сингапур: от девяти до 19 недель в зависимости от подготовки

В Сингапуре обязательная национальная служба обычно продолжается два года. После нее военнослужащие переходят в резервную систему.

Продолжительность первоначального обучения зависит от состояния здоровья и уровня физической подготовки.

Согласно данным Центрального управления воинского призыва Сингапура, для физически подготовленных новобранцев базовый военный курс длится девять недель.

Тем, кто не достиг установленного результата по физической подготовке, могут дополнительно назначить восемь недель тренировок. Вместе с основным курсом это составляет 17 недель.

Для призывников определенной весовой категории предусмотрена 19-недельная программа. Во время обучения новобранцы осваивают обращение с оружием, проходят полевые занятия, марш-броски, физические испытания и учения в городских условиях. После базового курса их направляют на подготовку по военной специальности.

В Сингапуре длительность первоначального этапа определяется уровнем готовности самого призывника. Казахстанская инициатива пока предусматривает единый шестимесячный период обучения в центрах без публично объявленного разделения по категориям подготовки.

Южная Корея: пять недель обучения при службе до 21 месяца

В Южной Корее общий срок военной службы зависит от рода войск:

Сухопутные войска и морская пехота – 18 месяцев;

Военно-морские силы – 20 месяцев;

Военно-воздушные силы – 21 месяц.

По данным Управления воинских людских ресурсов Южной Кореи, призывники сухопутных войск проходят пятинедельную базовую военную подготовку. Эти пять недель входят в общий 18-месячный срок службы.

Военнослужащие во время подготовки в учебном центре Нонсан, Южная Корея.

Фото: Вооружённые силы Республики Корея / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

После обучения военнослужащих распределяют по воинским частям. Распределение проводится по установленной процедуре, в том числе с использованием компьютерной системы случайного выбора.

Разница с казахстанским проектом прежде всего в организации первого этапа. В Южной Корее начальный курс длится пять недель, а дальнейшая служба занимает значительно больше времени. Но здесь нужно учитывать, что пятинедельный курс не охватывает всю подготовку южнокорейского военнослужащего. Обучение продолжается и после распределения в часть.

Финляндия: шесть недель базовой подготовки и три срока службы

В Финляндии продолжительность срочной службы зависит от военной специальности. Согласно статье 37 Закона о воинской обязанности, предусмотрены три срока: 165, 255 и 347 дней.

165 дней служат военнослужащие рядового состава по основным специальностям. Для задач, требующих специальных навыков, установлен срок 255 дней. Будущие офицеры, сержанты и военнослужащие наиболее сложных специальностей проходят 347-дневную службу.

Финские призывники на стрельбах в Упинниеми, 7 июня 2024 года. Фото: Корпус морской пехоты США / Francis Hrosar. Public Domain.

Согласно опубликованным материалам Сил обороны Финляндии, подготовка начинается с шестинедельного базового курса. Новобранцы изучают обращение с оружием, основы боевых действий и другие необходимые навыки. После этого военнослужащих распределяют по направлениям подготовки.

Дальнейшее обучение включает подготовку по роду войск, освоение военной специальности и занятия в составе подразделений. На заключительном этапе призывники отрабатывают выполнение задач в условиях, приближенных к боевым.

Финская модель отличается от предлагаемой казахстанской системы двумя особенностями. Во-первых, продолжительность службы зависит от специальности, тогда как в Казахстане планируют сохранить единый годичный срок. Во-вторых, в Финляндии подготовка разделена на несколько этапов, а казахстанский проект предполагает шесть месяцев обучения в учебных центрах и столько же службы в воинских частях.

Латвия: 11 месяцев или пять лет периодической подготовки

В Латвии обязательную службу национальной обороны начали восстанавливать в 2023 году. Закон о ней парламент принял 5 апреля того же года.

Поэтому гражданам доступны разные варианты прохождения службы. Первый – 11 месяцев в регулярных частях Национальных вооруженных сил или Национальной гвардии. Второй – пятилетняя программа в Национальной гвардии с ежегодной подготовкой продолжительностью не менее 28 дней.

Военнослужащие Латвии на учениях Silver Arrow 2017.

Фото: Ēriks Kukutis / LatvijasArmija / Wikimedia Commons.

Также действует программа подготовки офицеров резерва для студентов вузов и колледжей. Она рассчитана на пять лет, а общий срок учебных занятий и военных сборов составляет не менее 180 дней. Согласно информации Минобороны, плановая продолжительность программы – 214 дней.

Латвия рассчитывает к 2028 году ежегодно готовить четыре тысячи военнослужащих по 11-месячной программе. Еще до двух тысяч человек смогут проходить пятилетнюю подготовку в Национальной гвардии и до 500 – по программе офицеров резерва.

В этом случае различие с Казахстаном заключается не столько в продолжительности базовой подготовки, сколько в выборе формата службы. В Латвии военные навыки можно получить как за 11 месяцев непрерывной службы, так и в рамках многолетней программы.

Почему зарубежные сроки нельзя сравнивать напрямую

В рассмотренных странах первоначальная военная подготовка занимает разное время: пять недель в сухопутных войсках Южной Кореи, восемь недель в Эстонии, девять недель по стандартной программе Сингапура. В Финляндии опубликованная программа предусматривает шестинедельный базовый этап. Но эти цифры обозначают именно начальное обучение, а не весь срок подготовки военнослужащего.

Например, в Эстонии после восьминедельного курса предусмотрены специализированное обучение и 22-недельная подготовка подразделений. В Сингапуре после девяти недель новобранцы переходят к обучению военным специальностям.

В Казахстане же на первые шесть месяцев запланирована подготовка в учебных центрах. Миноброны РК пока не уточнила, сколько из этого времени отведут на базовый курс, сколько – на освоение специальности и практические занятия.

Военнослужащие Казахстана во время занятий по обращению со стрелковым оружием.

Фото: Арман Мухатов.

Поэтому утверждать, что казахстанских призывников будут обучать в три или пять раз дольше, чем в других странах, было бы некорректно.

Что пока неизвестно о новой системе срочной службы

Несмотря на одобрение Плана военной реформы, подробный порядок прохождения срочной службы по новой модели пока не опубликован.

В частности, неизвестно, какие дисциплины войдут в шестимесячную программу подготовки, будут ли призывники осваивать военные специальности и предусмотрены ли экзамены перед направлением в воинские части.

Остается открытым и вопрос инфраструктуры. Пока нет опубликованных данных о количестве необходимых учебных центров, инструкторов, техническом оснащении и предполагаемых расходах на реализацию реформы.

Точная дата перехода на новую систему также не названа. Организационные мероприятия планируется завершить до конца 2026 года, а основные преобразования провести в 2027 году.

Общий срок срочной службы останется прежним – 12 месяцев. При этом эффективность новой модели будет зависеть не только от продолжительности обучения, но и от содержания программ, качества подготовки инструкторов и оснащенности учебных центров.