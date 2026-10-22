Смертельная драка в Балхаше: трое осуждены
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В Балхаше троих участников жестокого избиения, после которого погиб человек, приговорили к лишению свободы. Среди осуждённых – несовершеннолетний. Подробности дела сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области, передаёт BAQ.KZ.
Трагедия произошла в ночь на 22 декабря 2025 года. Во время драки трое молодых людей избили потерпевшего, нанося многочисленные удары кулаками и ногами по голове.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм мужчина скончался.
В суде установили, что избиение было совершено группой лиц по предварительному сговору. Вину подсудимых подтвердили показания свидетелей, видеозапись, результаты экспертиз и другие материалы дела.
Прокурор просил назначить несовершеннолетнему восемь лет лишения свободы, а двум остальным подсудимым – по девять лет.
Представители потерпевшей стороны настаивали на более тяжкой квалификации преступления – по статье об убийстве. Защита, напротив, просила полностью оправдать подсудимых.
Суд признал всех троих виновными по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Несовершеннолетнего приговорили к восьми годам лишения свободы, двух других участников драки – к девяти годам каждого.
При назначении наказания суд учёл несовершеннолетний возраст одного из подсудимых как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. В счёт компенсации морального вреда постановлено взыскать 10 миллионов тенге, а также 3,5 миллиона тенге представительских расходов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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