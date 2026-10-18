Снег, пыльные бури и морозы до -7: Казахстан накроет непогода

В воскресенье, 18 октября, погода преподнесёт казахстанцам неприятные сюрпризы. Одни регионы накроет дождь со снегом, другие — пыльные бури. На юге и юго-востоке ударят заморозки до -7 градусов, а в нескольких областях ожидаются сильный ветер, туман и гололёд. По данным «Казгидромета», сильнее всего похолодает в области Жетысу. Ночью температура опустится до -2…-7 градусов, в Талдыкоргане — до -5…-7.

В Алматинской области ожидаются заморозки до -6 градусов, в Конаеве — до -3. Минусовая температура также прогнозируется в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях. На востоке страны ожидаются дождь со снегом и гололёд. Осадки прогнозируют в областях Абай и Восточно-Казахстанской, а также в отдельных районах Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

Запад Казахстана столкнётся с пыльными бурями. Они ожидаются в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. Порывы ветра местами достигнут 15–20 метров в секунду. В Атырау и Актау также прогнозируется ухудшение видимости из-за пыли. Пыльные бури возможны и в Кызылординской области. Сильный ветер ожидается в Жамбылской и Туркестанской областях, особенно в горных районах.

В Астане ночью и утром прогнозируется туман. Аналогичная погода ожидается в Кокшетау, Караганде, Петропавловске, а также в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей и области Улытау. Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждения действуют в том числе в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Синоптики предупреждают водителей о возможном гололёде и резком ухудшении видимости на дорогах из-за тумана и пыльных бурь.