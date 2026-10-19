Снежному барсу на Южном Алтае впервые надели спутниковый ошейник: Его назвали Алтай

В Катон-Карагайском национальном парке произошло событие, которого здесь раньше не было. Снежному барсу впервые установили спутниковый ошейник. Теперь за передвижениями редкого хищника по горам Южного Алтая смогут следить ученые.

Барсу дали имя Алтай. С помощью спутникового оборудования специалисты планируют выяснить, какими маршрутами он ходит, где охотится и какие территории выбирает для обитания.

Снежные барсы живут преимущественно в труднодоступных высокогорных районах. Увидеть их в естественной среде непросто, а постоянно наблюдать за животными практически невозможно.

Спутниковый ошейник позволит получать данные о перемещениях Алтая без постоянного присутствия исследователей рядом с ним. По этим сведениям ученые смогут точнее определять участки обитания хищника и планировать меры по его охране.

В установке оборудования участвовали сотрудники Катон-Карагайского национального парка Е. Касымов и Ж. Аманбаев, а также специалисты Института зоологии А. Грачев, М. Беспалов, С. Беспалов и С. Сапарбаев. Работы прошли при поддержке Pernod Ricard Kazakhstan.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. Его популяция в стране постепенно восстанавливается.

16 октября на саммите COP17 в Ереване Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что численность снежных барсов в Казахстане достигла примерно 190 особей. Глава государства связал этот результат с природоохранной работой и научным мониторингом.

Теперь к наблюдениям за редким хищником добавился еще один источник данных. Ученые смогут изучать передвижения Алтая и получать новые сведения о жизни снежных барсов в Южном Алтае.