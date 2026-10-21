Солдаты, пожары и вертолеты: оформление детской площадки возмутило астанчан

В Астане детская площадка в одном из жилых комплексов неожиданно стала поводом для бурного обсуждения в соцсетях. Причиной стали рисунки с военной техникой и сценами боевых действий, которые появились прямо на игровых конструкциях, передает BAQ.KZ.

Речь идет о площадке на территории ЖК «Шар Курылыс». На опубликованных фотографиях видно, что игровые панели украшены не привычными для детских площадок изображениями. На одной из них нарисован вооруженный солдат на фоне разрушенного города, пожаров и боевых вертолетов. На другой – военные вертолеты, летящие над полем боя. Еще одна конструкция украшена силуэтами истребителей на фоне полос белого, синего и красного цветов.

Фотографии опубликовал пользователь Threads. Его публикация сопровождалась коротким, но вполне конкретным вопросом:

«Зачем детям каждый день на площадке видеть картинки посвященные войне?»

Рисунки появились недавно

В беседе с BAQ.KZ автор публикации рассказал, что фотографии сделал вчера, когда гулял с сыном в этом районе.

По его словам, сам он живет в другом доме, а на эту площадку приходит время от времени. На прошлой неделе мужчина также был здесь, а примерно за пару недель до этого игровые конструкции выглядели иначе – на них были обычные панели без военных изображений. Кто решил оформить детскую площадку именно в таком стиле и чем руководствовались при выборе изображений, пока неизвестно.

«Это что за ужас?»: мнения пользователей разделились

Публикация быстро привлекла внимание пользователей и вызвала неоднозначную реакцию.

Одни возмутились тем, что детям предлагают каждый день видеть изображения оружия, военной техники и боевых действий. Некоторые призвали закрасить рисунки, другие начали отмечать в комментариях аккаунты столичного акимата и полиции.

«Поднять шум! Это что за ужас? Я не верю, неужели правда?» – написала одна из пользовательниц. «Я бы давно уже взяла баллончик краски и закрасила эту пропаганду», – высказалась другая.

Впрочем, нашлись и те, кто не увидел в оформлении ничего предосудительного. По их мнению, мальчикам часто нравятся самолеты, вертолеты и военная техника, а сами рисунки не обязательно следует воспринимать как пропаганду войны.

«Ну вообще это эпично. Мальчикам нравятся такие рисунки. Я в детстве убивался по моделькам самолетов, которые надо склеивать. И играть в различные модификации зарницы было круто», – поделился один из комментаторов.

Другие предположили, что военная тематика могла быть изначально задумана при оформлении площадки.

Кто должен был согласовать рисунки? Ответ ОСИ

За эмоциональными спорами в соцсетях остается практический вопрос: кто вправе решать, как должна выглядеть детская площадка во дворе жилого комплекса?

Руководитель Ассоциации ОСИ города Астаны Ерлан Карбаев объяснил BAQ.KZ, что все зависит от того, кому принадлежит территория и входят ли игровые конструкции в состав общедомового имущества.

«Если детская площадка находится на территории кондоминиума, например в закрытом дворе жилого комплекса, то она может относиться к общедомовому имуществу. В таком случае, кто бы ни управлял домом, любые изменения необходимо согласовывать с собственниками на общем собрании. Решение должно приниматься большинством голосов в установленном законом порядке. Для отдельных видов изменений, предусмотренных статьей 40 Закона “О жилищных отношениях”, требуется согласие не менее двух третей собственников», – пояснил Ерлан Карбаев.

Другая ситуация, по словам специалиста, если детская площадка расположена на городской территории и является местом общего пользования. В таком случае ОСИ не может самостоятельно распоряжаться чужим имуществом и тратить деньги собственников на его покраску или переоформление без соответствующих оснований.

«Если территория принадлежит городу, то ОСИ, на мой взгляд, должно как минимум согласовать такие работы с районным акиматом. Если же это общедомовое имущество и изменения внесены без согласия собственников, жильцы вправе обжаловать действия председателя. А если работы проводились на городской территории без согласования, акимат может проверить, не были ли нарушены правила благоустройства», – отметил он.

При этом, считает Ерлан Карбаев, решающее слово в подобных вопросах должно оставаться за самими жителями.

«Здесь в любом случае должно учитываться мнение большинства. Если большинству жителей нравится такое оформление, я думаю, его стоит оставить. Если не нравится – необходимо переделать», – заключил эксперт.

Что ответили в акимате Астаны

В акимате Астаны прокомментировали ситуацию с детской площадкой по адресу улица Сыганак, 39/1.

Как сообщили в ведомстве, игровые конструкции установили ещё в 2021 году. Они были предусмотрены проектно-сметной документацией и изначально задумывались как элементы тематической детской площадки.

«Указанные игровые сооружения были установлены в 2021 году в соответствии с проектно-сметной документацией. Элементы были предусмотрены для создания интересного и разнообразного игрового пространства для детей (МАФ-ы выполнены в тематике „Вертолета“ и „Корабля“)», – говорится в ответе акимата.

В ведомстве также подчеркнули, что игровые комплексы соответствуют техническим стандартам и требованиям.

В ответе не уточняется, были ли изображения вооружённых солдат, пожаров и боевых вертолётов частью первоначального оформления площадки или появились позднее.