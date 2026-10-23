Сотни домов разрушены: мощное землетрясение в Китае

В Тибетском автономном районе Китая продолжаются поиски выживших после мощного землетрясения магнитудой 7. Погибли не менее 16 человек, еще 54 получили травмы. Сотни семей остались без жилья, а спасателям приходится работать в условиях холода, высокогорья и угрозы новых обрушений.

Как сообщает AP со ссылкой на китайские государственные СМИ, землетрясение произошло вечером 22 октября в районе города Нагчу, расположенного к северу от Лхасы.

Разрушены сотни домов

По последним данным, обрушились не менее 339 жилых домов. Власти опасаются, что повторные подземные толчки могут привести к новым разрушениям.

Дополнительную опасность представляют камнепады. Обломки горных пород перекрыли часть дорог и осложнили доступ спасателей к пострадавшим населенным пунктам.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло 22 октября в 22:33 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 191 километре к востоку-северо-востоку от Нагчу, очаг залегал на глубине 18 километров.

После основного землетрясения специалисты зафиксировали не менее семи повторных толчков магнитудой от 4,3 до 5,2. Их очаги находились на глубине около 10 километров.

Спасатели обходят каждый дом

К поисково-спасательным работам привлекли более пяти тысяч человек из трех местных уездов.

Исполняющий обязанности мэра Нагчу Дунчжу сообщил, что к пятнице спасатели провели три этапа поисков, обходя дома и населенные пункты в пострадавшей зоне.

Работу осложняют особенности горной местности и низкая температура воздуха.

В пострадавшие районы доставили около двух тысяч сборных жилых конструкций, 3 400 палаток и две тысячи раскладных кроватей. Людям передают фонари, теплую одежду и другие предметы первой необходимости.

Временные палаточные лагеря разворачивают в том числе на территории школ.

Дороги перекрыты, ожидаются снегопады

По информации агентства Xinhua, в некоторых районах после землетрясения нарушена связь.

Местные железнодорожные службы приняли экстренные меры и остановили движение поездов через пострадавшую территорию.

Из-за камнепадов пришлось закрыть участок национальной автодороги № 317. Сейчас проезд разрешен только машинам экстренных служб, спасателям и транспорту, доставляющему помощь. Специалисты расчищают дорогу от обломков.

Ситуацию может осложнить погода. В течение ближайших трех дней в районе землетрясения прогнозируются периодические снегопады.

Власти Китая поручили ускорить спасательные работы

Председатель КНР Си Цзиньпин утром 23 октября распорядился направить все необходимые силы на спасение людей и оказание медицинской помощи пострадавшим.

Власти продолжают оценивать последствия землетрясения. Спасатели проверяют разрушенные дома и труднодоступные населенные пункты, где еще могут находиться люди.