Сотни школ в Европе получили угрозы взрывов
Сообщения поступили в учебные заведения Великобритании, Венгрии и Сербии.
20 Октября 2026, 01:32
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20 Октября 2026, 01:3220 Октября 2026, 01:32
171Фото: AFP
Сотни школ в нескольких европейских странах получили сообщения с угрозами взрывов.
По данным AFP, в Северной Ирландии одинаковые электронные письма с угрозами получили до 300 школ. В Шотландии также сообщили о рассылке подобных сообщений. Полиция считает угрозы ложными и проводит расследование.
В Венгрии сообщения поступили в редакции местных СМИ. В них утверждалось, что взрывные устройства заложены более чем в 70 школах. Некоторые учебные заведения эвакуировали, однако во время проверок опасных предметов не обнаружили.
В Сербии угрозы получили более 100 школ, сообщает государственный телеканал RTS.
Правоохранительные органы выясняют происхождение сообщений. Пока неизвестно, связаны ли инциденты в разных странах между собой.
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