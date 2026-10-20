Сотни школ в Европе получили угрозы взрывов

Сотни школ в нескольких европейских странах получили сообщения с угрозами взрывов.

По данным AFP, в Северной Ирландии одинаковые электронные письма с угрозами получили до 300 школ. В Шотландии также сообщили о рассылке подобных сообщений. Полиция считает угрозы ложными и проводит расследование.

В Венгрии сообщения поступили в редакции местных СМИ. В них утверждалось, что взрывные устройства заложены более чем в 70 школах. Некоторые учебные заведения эвакуировали, однако во время проверок опасных предметов не обнаружили.

В Сербии угрозы получили более 100 школ, сообщает государственный телеканал RTS.

Правоохранительные органы выясняют происхождение сообщений. Пока неизвестно, связаны ли инциденты в разных странах между собой.